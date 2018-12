BERGAMO – La Medinmove Vercurago non riesce a espugnare il difficile campo dell’Excelsior Bergamo. La squadra di coach Michele Monti si ferma dopo due vittorie consecutive, mantenendo comunque il nono posto in classifica in coppia con Caravaggio, a due soli punti dai Play Off.

Dopo un iniziale equilibrio è l’Excelsior la prima squadra a tentare la fuga, chiudendo forte il primo quarto (18-11). Nella seconda frazione gli ospiti provano a non far scappar via gli orobici e riescono a contenere il divario entro la doppia cifra di svantaggio nonostante la penuria offensiva (31-24).

Anche nel terzo quarto gli attacchi non riescono mai a trovare il guizzo giusto, ed è solo nell’ultima frazione che i giovani coguari tentano di “azzannare” il match, arrivando fino a un possesso pieno di svantaggio (46-43) ma non oltre. Nel finale Vercurago non trova più il fono della retina, l’Excelsior ringrazia e chiude il match col punteggio di 53-45.

“”Un piccolo passo indietro rispetto quanto di positivo visto nelle due precedenti uscite – dichiara coach Michele Monti – sicuramente non ci sono drammi da fare, ma la consapevolezza che dopo la pausa per Natale e Capodanno ci sarà da tornare in palestra per lavorare con sempre più vigore sulla mentalità, unico elemento in grado di poterci dare la giusta spinta anche in giornate offensivamente opache come questa.”

EXCELSIOR BERGAMO – MEDINMOVE VERCURAGO 53-45

PARZIALI:18-11, 31-24, 44-37, 53-45

BERGAMO: Gerosa, Celeri 4, Sironi 16, Armanni 4, Xausa 3, Oliva 12, Tonsi 2, Lussana, Reguzzi, Zucchetti 5, Casanova, Locatelli 7. All. Blasizza

VERCURAGO: Ghirlandi 6, Marchesi 2, Colosimo 1, Allevi 11, Bianchi 2, Perillo 9, Colombo 7, Molgora 7, Lomasto, Comi, Cianci, Todeschini. All. Monti