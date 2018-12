MANDELLO – Nonostante l’emergenza assoluta – cinque giocatori del 2001 a referto – la Tecnoadda Mandello ha vinto l’importante partita interna contro la Sportiva Sondrio, chiudendo una striscia di due sconfitte consecutive.

Gli arancioblu vedono l’esordio in panchina di coach Federico Tocalli al posto dello squalificato Pozzi. Per tutto il primo tempo Mandello si adegua al ritmo compassato degli ospiti, subendo quarantadue punti in difesa e andando al riposo con sette punti da recuperare.

Nella ripresa il coach morbegnese chiede un diverso approccio difensivo e viene accontentato dai suoi giocatori. Mandello cambia marcia nella propria metà campo – solo sette punti subiti nel terzo quarto! – e ribalta il match, vincendolo col punteggio di 79-63.

“Sono contento, non ci poteva essere esordio migliore per la mia prima partita da allenatore senior. Dopo un primo tempo troppo molle abbiamo cambiato marcia nella ripresa. Era una vittoria che ci voleva” ha dichiarato coach Tocalli a fine match.

TECNOADDA MANDELLO – SPORTIVA SONDRIO 79-63

PARZIALI: 17-26, 35-42, 57-49, 79-63

MANDELLO: Tavola 20, Spreafico, Fargetta, Balatti 9, Marchesi 3, Radaelli 8, Motta 17, Melzi 7, Niang 8, Spreafico M., Anghileri 5, Zucchi 2. All. Tocalli.

VERCURAGO – Continua in maniera altalenante il campionato della Medinmove Vercurago di coach Michele Monti. Dopo l’importantissima vittoria contro l’ARS Rovagnate – gran rimonta nel secondo tempo! – i coguari hanno perso malissimo in casa contro la SBT Treviglio.

Pronti via e gli orobici sono già in fuga, complice un primo quarto da ventisette punti segnati (15-27). Quella decina di punti di divario i ragazzi della Medinmove non saranno mai in grado di riprendersela.

Dopo aver chiuso il primo tempo in ampio svantaggio (29-44) i lecchesi daranno mai dato l’impressione di poter tornare dentro almatch contro Treviglio, perdendo col punteggio di 52-70.

“In una serata molto negativa al tiro, troviamo una Treviglio cinica e quasi perfetta – dichiara coach Monti a fine match – c’è sicuramente da lavorare in settimana con molta più intensità e concentrazione ma serve anche un repentino cambio di atteggiamento: quello attuale, fin troppo superficiale, ci porta troppo spesso a momenti di passività sui due lati del campo che poi costano brutte sconfitte.”

MEDINMOVE VERCURAGO – SBT TREVIGLIO 52-70

PARZIALI: 15-27, 29-44, 41-61, 52-70

VERCURAGO: Ratti 10, Perillo 4, Ghirlandi 4, Marchesi 2, Lomasto 12, Colosimo 9, Allevi 11, Bianchi, Cianci, Todeschini, Comi, Molgora. All. Monti

TREVIGLIO: Erba 18, Riva, Taormina , Pirrone, Badoni 20, Invernizzi 15, Grioni 4, Pinotti 4, Beretta, Tadolti, Codevilla 9, Resmini. All. Braga