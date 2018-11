CESANA BRIANZA – L’Autovittani Pescate ottiene una preziosa vittoria contro il Bk Cologno al Serio e aggancia la squadra orobica in classifica, rientrando in zona Play Off.

La partita tra le due formazioni è indecifrabile. Per tutto il primo tempo è un assolo della squadra di coach Luca Lorenzon, che arriva anche a toccare i diciotto punti di vantaggio (48-30) grazie a un Riccardo Rotta in forma smagliante. Cologno chiude il primo tempo con un parziale di sei punti consecutivi e si arrocca dietro una difesa a zona bulgara per tutta la ripresa, arrivando più volte a un possesso di svantaggio.

Nel finale sarà un glaciale Andrea Maver a chiudere il match, segnando i quattro tiri liberi della staffa e regalando ai suoi compagni una preziosissima vittoria.

“Sono contento per aver vinto uno scontro diretto, una partita che ho detto ai ragazzi che non dovevamo perdere. Il secondo tempo mi ha lasciato meno soddisfatto, ma sono comunque orgoglioso dei miei ragazzi che, nel momento decisivo, hanno avuto la testa e il cuore per portare a casa il match” dichiara coach Lorenzon.

AUTOVITTANI PESCATE – BK COLOGNO AL SERIO 83-77

PARZIALI: 25-14, 48-36, 62-54, 83-77

PESCATE: Mazzierii A. 7, Butta 4, Puglisi 3, Mencarelli 3, Rotta 21, Invernizzi 6, Nasatti 12, Galli 4, Brusoni 3, LOnghi 13, Ghislanzoni, Maver 7. All. Lorenzon

TORRE BOLDONE – Incredibile match in quel di Torre Boldone. La Medinmove Vercurago gioca alla pari con i bergamaschi – squadra che ha subito una sola sconfitta in tutto il campionato – per tre quarti, ma crolla nell’ultima frazione, cedendo al nervosismo.

I giovani coguari di coach Michele Monti non temono i quotati avversari e, dopo un gagliardo primo tempo, vanno al riposo con un punto di vantaggio (38-39). Nella ripresa la squadra lecchese resta in partita fino alla fine del terzo quarto (60-59) e poi sparisce completamente dal campo. Qualche fischio “casalingo” della coppia arbitrale innervosisce i giocatori ospiti che, nell’ultimo quarto, subiranno tre antisportivi e due tecnici, di cui uno proprio all’allenatore. Il risultato sarà un incredibile parziale di 18-2 che regalerà al Basket La Torre una netta vittoria per 78-61.

“Non posso che fare i complimenti ai ragazzi per quanto visto in campo finché hanno potuto giocare. Segnare 59 punti in ventisette minuti contro una squadra strutturata come Torre Boldone non è da tutti. E’ veramente spiacevole essere messi nelle condizioni di non poter provare a vincere la partita o almeno provare a giocarla fino alla fine” dichiara un innervosito coach Monti a fine match.

POL. LA TORRE BASKET – MEDINMOVE VERCURAGO 78-61

PARZIALI: 19-18, 38-39, 60-59, 78-61

VERCURAGO: Ratti 16, Ghirlandi 18, Lomasto 6, Marchesi 7, Allevi 10, Bianchi, Perillo, Colosimo, Cianci, Molgora 2, Todeschini 2. All. Monti