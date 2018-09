LECCO – Ripartita tra Monte Marenzo e Lecco la nuova stagione della Medinmove Vercurago. Quella che stanno per affrontare i Coguari sarà una’annata rivoluzionaria: via tutto il nucleo che ha raggiunto il secondo turno di Play Off in serie D lo scorso anno e dentro un gruppo di giovanissimi, frutto della nuova collaboratore con la Gimar Lecco.

Molto soddisfatto di questo nuovo accordo il presidente Fabio Gatti, ex giocatore e dirigente proprio della società lecchese.

“Ho visto i primi allenamenti e devo dire che c’è un ottimo feeling. I ragazzi sono entusiasti e il coaching staff molto preparato- dichiara il presidente vercuraghese – Il progetto è quello di offrirci come tappa di cresciuta per un gruppo di giocatori di talento. Loro dovranno essere bravi ad approfittare di quest’annata, dove troveranno diverse squadre giovani e molte con senior esperti, per migliorare il loro bagaglio di esperienza in campo.”

Come dicevamo prima, la squadra è stata costruita in collaborazione con la Gimar Lecco. Molti dei ragazzi si alleneranno non solo con la serie D, ma anche con la serie B di coach Antonio Paternoster. Questo sarà un indubbio vantaggio per coach Michele Monti.

“Siamo tornati all’attività con il gruppo 98/99/2000, col solo Ratti fuori per problemi fisici. L’obiettivo è quello di continuare a migliorare individualmente e contemporaneamente assaggiare il primo campionato senior. Alcuni giocatori si sono presentati in ottime condizioni, grazie al lavoro già svolto con la Serie B. È comunque un gruppo che si conosce alla perfezione, anche se per la prima volta dovrà lottare per i due punti. L’obiettivo è comunque quello di centrare la salvezza il prima possibile” dichiara coach Monti.