TREVIGLIO – Dopo aver espugnato Vercurago, la SBT Treviglio riesce nel “colpo grosso” e costringe l’Edilcasa Civatese alla primissima sconfitta stagionale.

Per tutto il primo tempo è la squadra bergamasca a menare le danze, coi lecchesi che cercano faticosamente di tenere il passo e vanno al riposo con sei punti da recuperare (33-27).

A partire dalla ripresa si vede una Civatese più incisiva, in grado di mettere la testa avanti alla fine della terza frazione (47-48). I ragazzi di coach Marco Brusadelli resteranno in partita fino all’ultimo minuto, sprecando le ultime azioni e perdendo col punteggio di 68-63.

“Nessun dramma – dichiara l’allenatore lecchese – sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Prima o poi dovevamo perdere, non siamo la corazzata che doveva ammazzare il campionato, proseguiamo sulla nostra strada cercando continuamente di migliorare.”

SBT TREVIGLIO – EDILCASA CIVATESE 68-63

PARZIALI: 17-12, 33-27, 47-48, 68-63

TREVIGLIO: Erba 13, Badoni 12, Invernizzi 8, Grioni 6, Codevilla 12, Riva 2, Taormina 10, Beretta 2, Tadolti 3, Resmini, Pirrone, Pinotti. All. Braga.

CIVATE: Consonni 12, Corti 12, Galli 9, Castagna 9, Valsecchi 9, Castelnuovo 7, Castelletti 3, Bosso 2, Negri, Castagna P, Huertas, Brusadelli. All. Brusadelli.

CARAVAGGIO – Anche l’incredibile emergenza con cui si è presentata sul campo di Caravaggio non può giustificare una prestazione così sbiadita dell’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Luca Lorenzon non sono mai in partita e perdono con un pesante 80-59.

Pescate si presenta senza Puglisi infortunati e il trio Mazzieri, Butta e Galli, assenti per motivi personali. Già al termine del primo quarto si vede che sarà dura (22-12), ma la squadra lecchese non riuscirà mai a dare il minimo fastidio ai padroni di casa di Caravaggio.

Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di sedici lunghezze (43-27), Pescate prosegue nella sua partita piatta e chiude con un ventello abbondante di scarto. Unico giocatore che ha provato a risollevare la squadra Riccardo Rotta, autore di ventuno punti.

“Sapevo che eravamo in emergenza, ma mi sarei aspettato comunque un altro approccio. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al derby di settimana prossima con Vercurago.” ha dichiarato coach Luca Lorenzon a fine gara.

BASKET CARAVAGGIO – AUTOVITTANI PESCATE 80-59

PARZIALI: 22-12, 43-27, 60-46, 80-59

CARAVAGGIO: Coita 9, Turco 9, Castagna , Mandelli 8, Verri 11, Coti Zelati 3, Calvi, Manzoni 9, Ciani 11, Legramandi , Ghilardi 20, Badoni. All. Colombo.

PESCATE: Doka, Radaelli 4, Scotellaro, Mencarelli 4, Boselli, Rotta 21, Invernizzi 6, Nasatti 8, Longhi 8, Ghislanzoni 2, Maver 6. All. Lorenzon

VERDELLO – Dopo la brutta sconfitta casalinga contro Treviglio, la Medinmove Vercurago rialza subito la testa ed espugna il campo di Verdello.

La squadra di coach Monti scende in campo con un piglio molto diverso rispetto a quello della scorsa giornata. Concentrata in difesa, pungente in attacco, la Medinmove chiude il primo tempo sopra di tredici lunghezze (21-34).

Nella ripresa i giovani coguari devono resistere al ritorno dei padroni di casa, riavvicinatisi fino ad arrivare a soli tre punti di distacco a quattro minuti dalla fine del match. Un canestro di Alessandro Allevi e un gioco da quattro di Andrea Ratti rimettono a posto il punteggio, guidando la Medinmove a un’importantissima vittoria esterna.

ASD BASKET VERDELLO – MEDINMOVE VERCURAGO 53-60

PARZIALI: 14-20, 21-34, 39-47, 53-60

VERDELLO:Ravanelli 2, Gualandris 8, E. Brambilla 2, Nisoli 6, Milanesi 15, Allegrini 2, Pezzotta, Quartana 5, Rota Graziosi, Belloli, Corna 13, Boschi. All. Cornolti

VERCURAGO: Ratti 17, Perillo 4, Ghirlandi 10, Marchesi 2, Lomasto 9, Colosimo 2, Todeschini 2, Allevi 11, Bianchi 3, Molgora, Comi, Cianci. All. Monti.