VERCURAGO – Dopo qualche settimana di trattativa, i dirigenti della Medinmove Vercurago e della Gimar Lecco hanno raggiunto un accordo. Nella prossima stagione la formazione del presidente Fabio Gatti farà giocare i migliori prospetti della “cantera” Gimar, prendendo quasi tutto il blocco della formazione U20 che lo scorso anno ha giocato il campionato d’Eccellenza.

La squadra, che dovrebbe disputare il campionato di Serie D, sarà formata in gran parte da giocatori provenienti dalle giovanili della Gimar, tutti ragazzi nati tra il 1998 e il 2000. Al gruppo potrebbe aggiungersi l’altro “prodotto locale” Giacomo Garota e non è chiaro se qualche altro coguaro resterà, per dare un po’ di esperienza alla formazione lecchese.

Molto soddisfatto il presidente della Medinmove Vercurago Fabio Gatti. “Questo è un progetto ambizioso che ci stimola parecchio. Lo scorso anno si era concluso un ciclo e con l’addio di coach Ernesto Cocco stavamo cercando nuovi stimoli. Il progetto è perfetto e devo ringraziare il Basket Lecco per la fiducia. Fa piacere essere stati coinvolti, è segno che siamo visti come società seria nel territorio.”

Il dirigente lecchese Luigi Perillo spiega le motivazioni della scelta. “Questo progetto ci consentirà di valorizzare i nostri ragazzi ed è un’ottima alternativa all’U20 solo provinciale. I ragazzi proseguiranno un percorso che va avanti da diversi anni. Alcuni saranno in doppio tesseramento con la nostra Serie B, che avrà ovviamente la priorità.”