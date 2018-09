CREMONA – Dopo due sconfitte consecutive, la Gimar Lecco di coach Antonio Paternoster può festeggiare la prima vittoria, e contro un’avversaria di pari categoria. A cadere sotto i colpi dei lecchesi è infatti la Juvi Cremona, squadra neo promossa nel Girone B della serie B e futura avversaria anche durante il campionato.

Nella gara a Cremona la Gimar ha tenuto in mano il pallino del gioco fin dal primo quarto, chiuso sul punteggio di 15-24. Nella seconda frazione i padroni di casa provano a riavvicinarsi (28-34), ma il terzo quarto dei blucelesti è molto aggressivo. Con un parziale di 7-18 la Gimar spegne ogni velleità della formazione avversaria, chiudendo con una vittoria senza patemi col punteggio di 51-58.

Miglior marcatore per la formazione lariana è il giovanissimo Chinellato – al suo esordio stagionale – autore di 13 punti. Doppia cifra anche per Brunetti a quota 11.

La formazione lecchese tornerà in campo mercoledì prossimo contro a Lumezzane, squadra di serie CGold.

JUVI CREMONA – GIMAR LECCO 51-58

Parziali: 15-24; 28-34; 35-52; 51-58

LECCO: Teghini 6, Chinellato 13, Ratti n.e, Rattalino 6, Molteni 3, Brunetti 11, Allevi n.e, Di Prampero 6, Caceres 2, Favalessa 3, Cacace 8, Ghirlandi n.e.