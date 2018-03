OLGINATE – Si è interrotta nel peggior momento possibile la striscia positiva della Gordon Olginate. I lecchesi perdono in volata contro i Crabs Rimini e vengono agguantati dai romagnoli, mantenendo il vantaggio grazie alla differenza canestri.

L’inizio da parte della Gordon è assolutamente spumeggiante: tripla di un rientrante Marco Tagliabue e 6-0 rapido, che diventerà 15-8 prima che Joel Myers non decida di rimettere in pista Rimini a cavallo dei due quarti. I romagnoli agganciano i lecchesi alla fine della seconda frazione, ma una tripla di Paolo Colnago – dopo tredici errori consecutivi della Gordon – manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 29-26.

Nella ripresa l’equilibrio non si smuove fino all’inizio del terzo quarto. L’attacco di Olginate non segna un singolo punto per sette minuti consecutivi e Rimini riesce a scappare via, toccando i dieci punti di vantaggio (51-61) a tre minuti dalla sirena finale. La tripla di Mattia Cardellini però dà il via a una furiosa rimonta da parte dei padroni di casa, in grado di arrivare a un solo possesso di svantaggio con un fulmineo parziale di 11-3 in due minuti di gioco. Purtroppo, al contrario della partita di settimana scorsa a Crema, questa volta non ci sarà il lieto fine. Rimini trema dalla lunetta, ma non abbastanza per perdere il match e il tiro del pareggio dello stesso Cardellini non andrà a segno, condannando Olginate alla sconfitta per 64-67.

“Gli infortuni ci hanno condizionato. I problemi fisici di Bassani e l’assenza di Dessì mi hanno costretto a rotazioni particolari, buttando all’aria il mio piano gara. Unica cosa positiva l’aver salvato almeno la differenza canestri, ma è una magra consolazione” ha dichiarato coach Alessandro Galli a fine match.

GORDON OLGINATE – CRABS RIMINI 64-67

PARZIALI: 15-13, 29-26, 51-49, 64-67

OLGINATE: Siberna 9, Tagliabue 7, Todeschini 10, Bassani A. 2, Colnago 11, Butta ne, Seck 2, Rota 3, Marinò 9, Moretti ne, Cardellini 11, Maver ne. All. Galli A.

RIMINI: Tiberti 6, Myers 11, Toniato 8, Sipala 3, Dolzan ne, Caroli 7, Tartaglia 2, Signorini 22, Busetto 1, Foiera 7. All. Maghelli