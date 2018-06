PESCATE – Due dei migliori giocatori della passata stagione salutano la Gordon Olginate. La squadra che verrà allenata da coach Massimo Meneguzzo dovrà rinunciare a Giacomo Siberna e Andrea Bassani.

Siberna lascia il territorio lecchese dopo tre stagioni. Il prodotto del vivaio di Cantù ha infatti giocato per due anni alla Gimar Lecco, prima di disputare l’ultima stagione con la Gordon. La prossima stagione l’ala rinforzerà Orzinuovi, squadra ambiziosa, appena retrocessa dalla Serie A2 e che ha firmato anche l’ex lecchese Michele Peroni.

“Sono contento, ho incontrato coach Salieri a Cantù e mi ha proposto un progetto ambizioso, costruito sui giovani. Per me questa è una nuova sfida in cui mi metterò alla prova, un nuovo passo per proseguire la mia carriera” ha dichiarato il giocatore.

Chi invece scenderà di categoria è Andrea Bassani. Dopo la stagione di Serie B con la Gordon, il lungo lecchese ha ceduto agli impegni lavorativi e lasciato la formazione lecchese. Andrea diventerà un collaboratore dell’Università Cattolica di Piacenza, col ruolo di ricercatore/assistent professor, e per conciliare impegni lavorativi e cestistici ha scelto di firmare con Milano3, in serie Cgold.

“Mi dispiace lasciare la Gordon dopo tre stagioni bellissime, compresa quella dell’incredibile promozione in Serie B di due anni fa. Purtroppo i miei impegni lavorativi mi costringeranno a trasferirmi e quindi mi risulterebbe impossibile giocare lì. Ho scelto la proposta di Milano 3, una società seria e che da anni lotta ambiziosamente per salire in Serie B. Mi metto a disposizione di coach Pugliese per portare la mia esperienza e voglia di combattere su tutti i palloni” queste le parole del giocatore.