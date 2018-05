VALMADRERA – E’ Luca Stanzione l’allenatore della formazione maschile Esordienti della Starlight Valmadrera. Parte, quindi, un nuovo progetto in casa della società cestistica valmadrerese, sodalizio ampiamente conosciuta per la sua storia, il suo feeling, i suoi risultati ottenuti nel mondo del basket femminile.

Il presidente Pino Scelfo da almeno un anno stava lavorando per costruire anche uno spazio nel settore maschile. “Un progetto partito da lontano, non facile – spiega – Ma le richieste da parte dei genitori, dei ragazzi, erano sempre più insistenti”. ù

Ed ecco si parte. Lunedì primo allenamento con il gruppo degli Esordienti che avrà modo di conoscere il proprio coach e lo staff dirigenziale.

“La squadra Esordienti maschile sarà allenata da Luca Stanzione. Grazie alla collaborazione con la Polisportiva Valmadrera, Stanzione, ha dato la disponibilità a collaborare con la Starlight pur operando anche nell’altra società. La scelta è stata motivata dall’esperienza di Luca nel settore giovanile maschile della Polisportiva Valmadrera ed è stato anche allenatore del minibasket Starlight. Sarà affiancato dalla giovane Francesca Capaldo che ha accettato questa esperienza avendo fatto il corso per allenatore di minibasket l’anno precedente. La Capaldo- conclude Scelfo – avrà la squadra degli Scoiattoli 2 del minibasket”.

Un nuova sfida per la Starlight, ma anche per Stanzione. “Allenare un gruppo giovanile, in genere, è un compito molto delicato e impegnativo poiché si pongono le basi e si struttura la crescita del futuro cestista – precisa Stanzione – non per niente la FIP permette di allenare le categorie giovanili agli allenatori con almeno la qualifica di Allenatore e di Istruttore di Settore Giovanile. Quindi un allenatore oltre ad avere molta passione e dedizione, deve avere conoscenze approfondite dei fondamentali e delle capacità di apprendimento dei ragazzi nelle diverse fasce di età. La soddisfazione si ha nel vedere crescere e migliorare i ragazzi allenamento dopo allenamento, il raggiungere gli obiettivi prefissati e superare i propri limiti”.

I fondamentali e gli obiettivi restano i medesimi sia che si tratti di ragazzi che di ragazze. “La pallacanestro è la stessa e si insegna allo stesso modo. In età giovanile, fino a 13-14 anni le ragazze primeggiano sui maschi, poi la prestanza e la forza fisica dei maschi fanno la differenza. In genere le ragazze sono più ordinate e gestibili da un punto di vista tattico, poi negli ultimi 10-15 anni c’è stata una evoluzione da un punto di vista fisico e sono anche migliorate da un punto di vista atletico. I maschi basano da sempre tutto sulla parte fisico-atletica, con una buona padronanza dei fondamentali, mentre la tattica è difficile da gestire perché sono più indisciplinati. Le ultime generazioni hanno scadenti fondamentali e giocano tutto sul tiro da 3 punti”.

Ma l’agonismo quanto conta? “Partendo dal presupposto che nessuno gioca per perdere – precisa Stanzione – Secondo me è sbagliato demonizzare la componente agonistica e l’aspetto del risultato di una competizione. Bisogna dare il giusto peso e il giusto valore a tutte le componenti. Personalmente, da sempre, non antepongo mai il risultato al lavoro in palestra, ma il risultato deve essere una conseguenza naturale del lavoro fatto durante gli allenamenti. Dove per risultato ‘positivo’ non deve necessariamente intendersi vincere la partita, ma potrebbe anche essere perderla con un divario contenuto piuttosto che superare un proprio limite nel percorso di crescita. I ragazzi poi non sono stupidi e se correttamente allenati riescono ad accettare i propri limiti, e a lavorare per migliorarsi, come a riconoscere i pregi dei compagni, questo porta a definire le gerarchie all’interno del gruppo e a definire naturalmente chi deve avere in mano la palla quando scotta”.

Per quanto concerne le altre formazioni, la Starlight inizia la nuova stagione sportiva con le conferme dello staff tecnico. Coach Alberto Colombo prima squadra e responsabile tecnico degli allenatori e settore giovanile; Alessandro Ciceri riconfermato vice coach prima squadra; Daniele Martucci coach under 16, Gloria Bussola, coach under 14 e Aquilotti 5 minibasket mentre Nelly Rigamonti continuerà con gli Special Olympics.