COSTA MASNAGA – Mentre le “sorelline” sono impegnate alle Finali Nazionali U14 di Cagliari, tre giocatrici del Basket Costa Masnaga sono pronte per fare la valigia e partire per il raduno della nazionale femminile U17 che inizierà il 3 luglio a Porto San Giorgio, in vista dei Mondiali che si disputeranno a fine mese. .

Agli ordini di coach Roberto Riccardi sono state convocate sedici ragazze, tra cui le “panterine” Sofia Frustaci, Meriem Nasraoui e Martina Spinelli. Le convocazioni di Nasraoui e Spinelli – entrambe nate nel 2002, e quindi sotto età – sono sicuramente sorprendenti e un premio alla stagione fantastica della coppia, capace di vincere sia lo scudetto U18 che quello U16. Nel complesso sono cinque le atlete sotto età, comprese Caterina Gilli e Giulia Natali di Mirabello e la stellina della GEAS Sesto San Giovanni Ilaria Panzera.

La nazionale U17 terminerà il raduno a Porto San Giorgio fino il 12 luglio 2018 e poi parteciperà al quadrangolare contro Spagna, Francia e Ungheria (13-15 luglio) e terminerà la preparazione con l’amichevole del 17 luglio contro la Spagna, a Roma.

I campionati mondiali U17 si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 29 luglio 2018. La squadra nazionale azzurra giocherà nel girone contro le fortissime statunitensi, la Cina e il Mali. Esordio proprio con le americane il 21 luglio alle ore 15.15 locali.