LECCO – Domenica 6 maggio 2018 ci sarà la dodicesima edizione della Belèe de Cursa, la manifestazione podistica non competitiva che si svolge nei dintorni dei quartieri di Belledo e Germanedo.

La partenza avverrà come sempre nei pressi dell’ex scuola materna “Fiocchi” di Belledo. Alle ore 9.15 inizieranno i concorrenti della 11 km, alle 9.30 quelli da 6 km.



Il percorso lungo, dopo aver attraversato il rione di Maggianico, si snoda sui sentieri della zona boschiva sopra gli abitati di Belledo, Maggianico, Acquate e Germanedo transitando per le località Neguccio, Rovinata, Ponte della Tenaglia e rientrando in città nella zona di Canto.

Il passaggio nella parte alta del rione di Germanedo e nel vecchio nucleo di Belledo, precede il traguardo.

Il percorso breve passa sempre da Maggianico, addentrandosi nel nucleo storico, torna in salita nel rione di Belledo e, percorrendo le stradine del paese vecchio, scende verso l’arrivo.

Ci si può iscrivere alla gara sia on line che fisicamente. Le iscrizioni on line termineranno sabato 5 maggio 2018 alle ore 12.00, ma andranno comunque perfezionate al pagamento della quota.

Chi non volesse effettuare la pre iscrizione on line, può presentarsi direttamente presso l’Oratorio di Belledo nei seguenti orari: venerdì 4 maggio (20.00/22.00) e sabato 5 maggio (9.30/12.00). Sarà comunque possibile iscriversi anche la mattina della gara, presentandosi alla partenza dalle ore 7.30 alle ore 8.45.

I primi quattrocento iscritti di ogni percorso avranno diritto a un pacco gara contenente la maglia dell’edizione 2018, una bottiglia d’acqua e altri gadget.

Il costo di iscrizione è di 10 euro per la 11 km e di 5 euro per la 6 km.

Le premiazioni si effettueranno attorno alle ore 11.30, sempre presso il piazzale antistante la Fiocchi Munizioni.