LECCO – 3Life in gara nella prima domenica di luglio all’Ecorace Triathlon Olimpico di Iseo Franciacorta, in provincia di Brescia. La gara, con prima frazione a nuoto di 1500 metri, seconda ciclistica di 40 chilometri e terza a piedi di 10, ha fatto registrare il successo di Mattia Ceccarelli, tesserato per il team Cesena Triathlon, che ha completato la prova in 2:07.33.

Il migliore della 3Life è stato Renato Dell’Oro, 243° con il tempo di 2:42.19, 40° di categoria tra gli M1. Per lui prima frazione chiusa in 31.59 e successive in 1:26.54 e 40.12. Giovanni Mazzei è invece 276° in 2:44.15, 53° tra gli S3 con i tre parziali di 31.39, 1:31.45 e 37.00. Completano il quadro Igor Quintini, 524° in 2:57.53, 86° M2, nuotando in 32.33 e registrando poi 1:37.08 in bici e 43.41 a piedi, e Haydar Tfaly, 647° in 3:04.38, 60° M3 (30.15, 1:42.32 e 46.18 i suoi intertempi).