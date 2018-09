JESI (AN) – Sofia Brunati continua a progredire. L’atleta del Circolo della Scherma di Lecco ha concluso la seconda settimana di ritiro con la nazionale paralimpica con due quinti posti nel torneo di scherma integrata, una novità assoluta di questa stagione.

I campionati europei di “Integrated fencing” si disputano facendo affrontare atleti normodotati e atleti paralimpici. Visto le difficoltà dei secondi, i gli atleti gareggiano su sedia a rotelle.

Sofia Brunati ha partecipato sia al torneo di spada che a quello di sciabola. Il primo si è svolto ieri mattina e l’atleta brianzola l’ha chiuso al quinto posto. Dopo un girone eliminatorio di sole vittorie, Sofia entra direttamente nei quarti come prima assoluta. Purtroppo per lei, viene subito sconfitta dall’inglese Hill, che poi vincerà la medaglia d’argento, perdendo la finale contro l’azzurra Pasquino.

Venerdì pomeriggio è stato il turno del torneo di sciabola. Sofia è stata ancora perfetta nei gironi e negli ottavi non ha problemi contro l’italiana Nocent (15-7). Nei quarti purtroppo la greca Triantafyli gli dà lo stop (6-15), condannandola al secondo quinto posto di giornata.

“La medaglia è l’unica cosa che è mancata – dichiara il Maestro Mirko Buenza – perché Sofia ha dimostrato grandi progressi sia a livello tecnico che mentale. Si vede che sta iniziando a divertirsi in pedana.”