MANDELLO – Con la disputa della gara sociale, si conclude ufficialmente la stagione agonistica per il gruppo del Bike Team Mandello.

Purtroppo poco presenza di atleti alla sociale. Al via quattro squadre composte da tre frazionisti. Prima frazione su strada con partenza da Gittana, poi fino alla cava e discesa fino a Varenna. Si proseguiva fino alla Riva Bianca di Lierna dove si effettuava il cambio col frazionista in mtb. Giro sentiero Viandante passando per Genico, Saioli e Poada. Discesa fino a Scenini passando dai vari sentieri e cambio col terzo frazionista che con la bici da corsa saliva alla frazione Rogola. Di seguito Somana con arrivo in Poada. Bei percorsi.

Ultimo strappo fatale per Mirna Pasetti (ottima la sua prova) che veniva recuperata da un super “Penna” Zucchi che ha vinto passandola a Somana. Gusmeroli in gran spolvero per la prova di mtb. Gaddi conteneva un ottimo Dessì ma la frazione finale su strada ha deciso tutto.

Alla fine la sociale va al trio composto da Richard Colombo, Antonio Gaddi e Michele Zucchi (1h08’57”). Secondi Marco Ligi, Leo Gusmeroli e Mirna Pasetti (1h09’35”) e terzi Giorgio Acquati, Salvatore Dessì e Renato Bettiga (1h13’09”). Quarti concludono Alessandro Lafranconi, Alessandro Galbusera e Massimo Redaelli (1h14’38”)