LECCO – “I problemi esistono, non ci nascondiamo. Far fronte alla chiusura del teatro della Società e avere un centro sportivo che mostra tutti i segni del tempo, soprattutto nella parte esterna, di certo non è un vantaggio. Eppure, proprio a partire da questi ostacoli, che derivano da un’incuria più che ventennale, ci siamo rimboccati le maniche per trovare soluzioni che possano soddisfare i bisogni della nostra comunità”.

Il sindaco Virginio Brivio interviene sulla questione del centro sportivo del Bione dopo aver incontrato, lo scorso mercoledì, i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio sottolineado “l’apertura dell’Amministrazione a condividere insieme un pezzo di strada per raggiungere nuovi obiettivi”.

“Proprio in questi giorni abbiamo affidato lo studio di fattibilità per la sistemazione della parte outdoor del centro, procedimento che porterà a un bando entro l’estate e la messa a gara dei lavori entro la fine dell’anno”. Lavori urgenti per rimettere in Bione in sesto in quello che è uno dei punti che più necessitano di manutenzioni, le aree esterne.

“Andremo a farci carico – 1,3 milioni di euro il finanziamento del Comune e 750mila euro di Regione Lombardia – della sistemazione, o creazione per le parti in cui non è presente, del sistema fognario, rifaremo gli spogliatoi e i campi esterni, vero gap del centro – spiega il sindaco – Un impegno economico che va ad ‘alleggerire’ il futuro investimento previsto dal progetto di finanza complessivo del centro, da cui abbiamo voluto stralciare la parte outdoor, uno perché non è più possibile rinviare gli interventi, due perché vogliamo rendere più ‘appetibile’ la partecipazione del privato nella fase successiva, quella del project, visto che la parte ‘fredda’, l’esterno, risulta meno redditizia e dunque riteniamo giusto che a farsene carico sia il pubblico”.

“Un pezzo alla volta – è l’assicurazione del sindaco – il puzzle si sta completando”.