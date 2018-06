RIVIGNANO – Sulla pista di Rivignano (Udine) si è disputata sabato 16 e domenica 17 la 5° e 6° prova del Circuito Italiano 2018 BMX.

Un bel weekend di sole con 220 piloti iscritti provenienti da tutta Italia con ben 10 atleti del Team Bicimania di Garlate presenti all’evento.

Gara molto combattuta in tutte le categorie, dove i piloti erano alla ricerca di piazzamenti importanti per avanzare in classifica generale, quando ormai mancano quattro prove alla conclusione del Circuito Italiano 2018 fissato a dieci gare stagionali (i prossimi appuntamenti sono a settembre con la tappa di Perugia e la conclusione a San Giovanni Lupatoto).

Ottime le condotte di gara dei piloti lecchesi in particolare Oscar Tami (Master cruiser), Marco Radaelli (Allievo), Iacopo Spreafico (G6), Aronne Tami (G2) e Tommaso Bravi (G1) che riescono in entrambi i giorni a centrare le finali A dei migliori otto.

Nella gara di sabato ottima la prestazione di Matteo Bravi (G5) che chiude con un meritato 3° posto, mentre domenica cade nei quarti di finale e svanisce così la possibilità di bissare il bel risultato di sabato.

Alex Gilardi (G3) lotta nelle manche di qualifica, le supera e approda ai quarti di finale dove con rammarico non riesce ad avanzare per le semifinali sia sabato che domenica.

Per Pietro Spreafico, non in perfette condizioni, gareggia al di sotto delle sue possibilità e si ferma in entrambi i giorni ai quarti.

Roberto Sala (Esordiente) sabato è stato eliminato nelle manche e domenica si migliora e passa ai quarti con merito ma non riesce ad arrivare in semifinale. Nella stessa categoria Simone Carenini sabato esce nei quarti mentre domenica arriva in semi e per un soffio è eliminato dalla finalissima.

Cinque invece i finalisti lecchesi in entrambe le giornate. Sabato nella 5° prova del Circuito, Oscar Tami (Master 7°), Iacopo Spreafico (G6) 6°, Aronne Tami (G2) 7°, Marco Radaelli (All) 8° e Tommaso Bravi (G1) che si piazza al 2° posto.

Nella gara di domenica, la 6° Prova del Circuito, i ragazzi si migliorano: O. Tami 5°, Spreafico 3°, A. Tami G2 6°, Radaelli All 4° e Bravi G1 coglie ancora un ottimo secondo posto.

Prossimo appuntamento sabato 23 con la terza prova a Bergamo in palio il Trofeo Lombardia 2018.