GARLATE – La pista Olimpica di Verona ha fatto da cornice, ieri, ai Campionati Italiani di Bmx e Cruiser 2018. Pista in perfette condizioni, giornata estiva e 360 iscritti provenienti da tutta Italia.

Team Bicimania Garlate ai nastri di partenza con 16 piloti che hanno dimostrato tutto il loro valore con ottimi risultati individuali, portando la società alla conquista del terzo posto nella speciale classifica a squadre

Veniamo alla gara Bmx ruote da 20”. Strepitose le prestazioni dei G1 (7 anni) Tommaso Lanza e Tommaso Bravi rispettivamente secondo e terzo al traguardo. I due piloti si sono qualificati con merito alla finalissima dei migliori otto disputando al meglio le semifinali. Nella finale partono molto bene dal cancelletto e fino a metà percorso sono primi e secondi, ma nella seconda parte l’atleta del San Giovanni Lupatoto recupera e fa sua la vittoria: “Complimenti ai nostri due ragazzi per l’ottimo risultato a un soffio dal titolo”.

Aronne Tami, nei G2 (8 anni), è protagonista di una grandissima gara e passa brillantemente le fasi di qualifica ed entra in finale. Parte bene in finale ed è terzo, ma con un’ottima traiettoria supera in prima curva un avversario e conclude la sua bella gara al secondo posto.

Altra bella prestazione è quella di Pietro Spreafico, G3 (9 anni), che lotta in finale e agguanta il 4° posto al fotofinish. Nei G4 (10 anni) Daniele Biffi conquista la finale e conclude 8°, mentre Matteo Bravi G5 (11 anni) chiude con un buon 7° posto la sua finale.

Cinque piloti lecchesi si devono “accontentare” della finale B dal 9° al 16° posto. Iacopo Spreafico G6 (12 anni) e Marco Radaelli Allievo(15/16), in ottima posizione nelle rispettive semifinali per la qualifica alla finalissima, cadono e sfuma l’accesso alla finale. Entrambi vincono le rispettive finali B chiudendo al 9° posto. Finali B anche per Martino Caslini G2, Alex Gilardi G3 e Davide Cappello Esordiente rispettivamente giunti 12°, 14° e 11°.

Nella disciplina del Cruiser ruote da 24” arrivano ancora due finalissime. L’Allievo Marco Radaelli si lascia tutti dietro le spalle e si aggiudica la vittoria, Oscar Tami (Master) conclude con un ottimo 5° posto.