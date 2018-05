BRESSANONE- Grandissima affermazione della squadra Allieve/i della Lombardia al36^ edizione del Brixia Meeting, manifestazione internazionale riservata alle rappresentative regionali.

Ben 18 sono state le partecipanti a questa edizione e i bianco verdi lombardi hanno vinto sia la classifica femminile con 268,5 punti davanti a Wur Baden Wuertemberg 267, Piemonte 248, Veneto 244 e Lazio 243,5 a completare la top five, al maschile più netta la vittoria con 290,45 punti su Bayern 278,5, Veneto 269, Lazio 256 e Friuli Venezia Giulia 238.

Ovviamente non è sfuggito i successo più importante, quello della classifica combinata con i lombardi a 559 punti contro i 521,5 del Bayern, i 513 del Veneto, i 499,5 del Lazio e i 475 del Wur Baden Wuertemberg a completare le prime 5 posizioni.

Copertina per la lecchese Veronica Besana che si migliora ulteriormente sui 100hs e con 13”46 si porta a soli 16 centesimi dal primato italiano di Desola Oki, per lei anche la vittoria individuale a cui fa seguire il secondo posto nella staffetta 4x100m corsa con la compagna di squadra Alessia Gatti che in gara individualmente ottiene il 10° posto con 12”43, podio anche per Mory Diop con 1,95m nel salto in alto che valgono il 3° posto, lo sfiora solamente Clarissa Boleso sui 400m con 57”03.