MILANO – Una giornataccia; non si potrebbe definire altrimenti la sfida tra Amatori Rugby Milano e Rugby Lecco, vista dal lato bluceleste. I lariani non sono stati mai in partita e hanno perso in maniera netta.

Il primo tempo vede sostanzialmente una sola squadra in campo, l’Amatori Rugby Milano. I meneghini passano quasi tutta la prima frazione nella metà campo di uno spento Rugby Lecco, penalizzato ulteriormente dall’espulsione al venticinquesimo minuto di Filippo Valentini.

In quattordici contro quindici i lariani non hanno mai messo in difficoltà Milano, andando al riposo sotto un pesante parziale di 23-0.

Negli spogliatoi coach Sebastian Damiani prova a serrare le fila. La prestazione del secondo tempo è sicuramente più gagliarda, ma non abbastanza da rimettere in piedi una partita già segnata. I lecchesi segnano una meta con Pietro Gerosa – trasformata da Daniele Cavallo – ma non andranno oltre, perdendo col punteggio di 23-7.

“Oggi non siamo entrati mai in partita, brutto atteggiamento e troppi errori che Milano ha trasformato in punti. Nel secondo tempo siamo andati un po’ meglio, ma così non basta” dichiara coach Sebastian Damiani.

La classifica del Rugby Lecco piange. Ora la squadra lecchese è quart’ultima con tredici punti. I blucelesti avranno quasi un mese di tempo per sistemare la situazione e prepararsi al derby contro Sondrio del 13 gennaio 2019, coi valtellinesi che hanno un punto in più dei leoni lecchesi.

AMATORI RUGBY MILANO – RUGBY LECCO 23-7

Meta: Gerosa

Trasformazione: Cavallo