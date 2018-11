MANDELLO – Finisce 1-1 la sfida tra la Polisportiva Mandello e il Valmadrera valida per il campionato di 2^ categoria. Un punto che permette alla squadra dei tecnici Pelacchi e Buzzella di muovere la classifica, di tenere sempre alle spalle lo stesso Valmadrera, ma senza alcun dubbio una partita dove tutti speravano di poter conquistare la piena posta in palio.

Ospiti in vantaggio con il loro numero 9, poi il pareggio di Alessandro Pelacchi La cronaca della partita la analizziamo con Nicolò Manzoni rientrato nei ranghi della Polisportiva Mandello.

“Diciamo che potevamo vincere questa partita perché non abbiamo concretizzato al meglio le varie occasioni che ci sono capitate. Nel primo tempo loro sono andati in vantaggio su calcio di rigore. Siamo in area. La palla schizza, c’è la scivolata del nostro difensore, ed il loro attaccante cade a terra. Sul loro vantaggio siamo stati veramente bravi a rispondere subito con un bel gol di Pelacchi che arriva dopo una bellissima azione corale del Mandello”.

E dal 1’ del secondo tempo entra in campo Manzoni. “Mi ero fatto male a settembre del 2017 con tanto di frattura del crociato. Il mister mi ha chiesto se mi sentivo di entrare ed ho detto sì. Ero anche emozionato anche se ho 26 anni e non sono più un giovanissimo. Una bella emozione ed ho dato il meglio per cercare di vincere questa partita”.

Il Mandello aveva anche messo in rete il gol del vantaggio, annullato. “Diciamo che dopo aver mancato per due – tre volte il gol, su azione e calci piazzati, eravamo riusciti a segnare con Andreotti. Ma l’arbitro ha fischiato gioco pericoloso del nostro numero 18 che aveva alzato troppo la gamba, togliendo la palla che era nelle mani del loro portiere. Un buon secondo tempo da parte nostra- conclude Manzoni- E’ mancato solo il gol”.

Il Mandello ha giocato con Gilardoni, Pezzilli (dal 1’ st Manzoni), Buzzella, Stropeni, Spazzadeschi, Passoni, Maglia, Rapelli (dal 16’ st Redaelli) Locatelli, Pelacchi, Marinello (dal 14’ st A. Andreotti). A disposizione: S. Andreotti, Appiani, Viganò, Ciappesoni.