MALGRATE – Ad alzare la coppa del Torneo di calcio a 5 Trofeo Città di Lecco è stata la formazione della Fiocchi Munizioni che nella finalissima di sabato sera giocata al palazzetto dello sport di Malgrate, ha battuto in finale i Carabinieri al termine di un match accesissimo finito 4 a 0.

Prima di loro, è toccato alle formazioni di Acel Lario Reti e Unione Commercianti che si sono affrontate per il 3° e 4° posto con la vittoria netta per 10 a 3 di Acel Lario Reti.

Come anticipato, match della finalissima che ha regalato grandi emozioni con la Fiocchi Munizioni che ha saputo dimostrare la propria superiorità in attacco mentre i Carabinieri, mai domi, hanno tentato in tutti i modi di riequilibrare le sorti del match senza tuttavia riuscirci, con il risultato finale fissato sul 4 a 0 a favore della formazione bianco rossa.

La serata di sabato, è stata la conclusione di una manifestazione sportiva che ha saputo ancora una volta coinvolgere le diverse anime della città di Lecco, in un appuntamento che quest’anno ha festeggiato la sua 25^ edizione, dedicata alla memoria di Dario Maggioni, volontario della Croce Rossa, recentemente scomparso.

Sabato era presente la moglie, Serenella, che ha partecipato alle premiazioni insieme al presidente di Assoarma, Filippo Di Lelio, al sindaco di Malgrate Flavio Polano e al primo cittadino di Lecco Virginio Brivio.

Al sindaco di Lecco è spettato anche il compito di ritirare la coppa destinata alla squadra del Comune capoluogo, ultima classificata del torneo.

“Ringrazio tutti i partecipanti e gli sponsor che hanno sostenuto l’evento sportivo” ha dichiarato Leonardo Fiocchi, affiancato da Genny Galluzzo, in rappresentanza della Fiocchi Munizioni al termine dalla serata.

Oltre ai finalisti, completano la classifica al 5° posto il Dopolavoro Ferroviario, al 6° posto la Croce Rossa, al 7° posto la squadra dei Vigili del Fuoco, al 8° posto i Commercialisti, al 9° posto la squadra del Ministero delle Finanze, al 10° posto i giocatori della formazione del Caleotto, al 11° posto la Polizia di Stato, infine al 12° posto la già citata squadra del Comune di Lecco.

Sono stati assegnati anche i premi speciali: miglior portiere è stato Pierluigi Tranfaglia dei Carabinieri, il miglior giocatore è stato Angelo Cassarà della Fiocchi Munizioni, il capocannoniere Antonio Sacchi dell’Unione Commercianti mentre alla Polizia di Stato è stato assegnato il premio Fair Play.