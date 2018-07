VALMADRERA – Una bella notizia, durante la serata di presentazione della Polisportiva Valmadrera, per tutta la società e per una atleta in particolare.

L’appuntamento, che si è svolto nel salone di Autotorino, è stata l’occasione per festeggiare il traguardo raggiunto dalla piccola Lidia Consolini, classe 2007, che dalla Scuola Calcio di Valmadrera passerà nella prossima stagione a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter femminile.

A Lidia, molto emozionata, tanti applausi e le congratulazioni di compagni e allenatori del Valmadrera.