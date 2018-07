LECCO – Si allarga la rosa della Calcio Lecco 1912 che in questi giorni ha dato il benveuto a due nuovi ingressi conl’ingaggio di David Magonara Mattia Poletto per la stagione sportiva 2018/19.

Nato ad Angera in provincia di Varese l’1 luglio 1999, Magonara ha militato nelle squadre Primavera di Como e Virtus Entella, collezionando anche 2 presenze con la maglia dei liguri nell’ultima edizione del famoso Torneo di Viareggio.

Magonara è un terzino destro dalla buona struttura fisica e abile ad attaccare la fascia per poi crossare il pallone verso il centro dell’area grazie alla sua tecnica.

Poletto invece, classe 1999 e originario di Pordenone, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter per poi passare al Tamai in Serie D, dove in soli due anni ha collezionato tra Campionato e Coppa ben 52 presenze.

Poletto è un centrocampista centrale, un vero e proprio metronomo della metà campo che ricopre il ruolo di playmaker, ma che all’occorrenza è anche in grado di adattarsi nella posizione di mezzala.