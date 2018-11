CASATENOVO – Si è chiuso sull’1-1 l’attesissimo big match del girone B d’Eccellenza che a Rogoredo ha visto opposti i padroni di casa della CasateseRogoredo, seconda forza del campionato, al NibionnOggiono capolista. Al gol di Fall alla mezz’ora ha risposto pochi minuti dopo Curia.

La gara è stata contraddistinta da un grande agonismo, con lo spettacolo e le trame di gioco che ne hanno inevitabilmente risentito. Del resto, pur essendo solo all’undicesima giornata del girone d’andata, la posizione di classifica delle due squadre lecchesi ha fatto sì che nessuna delle due volesse lasciare i tre punti all’avversario. E così il risultato finale è stato un pareggio, nel quale i due estremi difensori sono stati tra i maggiori protagonisti.

Per quanto concerne le marcature l’equilibrio è stato spezzato da Fall, in rete al 29′ sugli sviluppi di un corner. Al 36′ il NibionnOggiono ha subito pareggiato i conti con una gran giocata di Curia, che ha colpito al volo dopo un controllo di petto. Nella ripresa poi entrambe le compagini hanno avuto alcune buone palle gol per passare in vantaggio ma i due portieri si sono opposti sempre alla grande.

La classifica vede ora il NibionnOggiono condurre con 27 punti, frutto di otto vittorie e tre pareggi. La CasateseRogoredo segue con due soli punti meno mentre al terzo e al quarto posto risalgono il Codogno e l’Offanenghese, rispettivamente a quota 24 e 22.

Nel prossimo turno il NibionnOggiono ospiterà al “De Coubertin” il Sancolombano, ultimo della classe. La CasateseRogoredo farà invece visita al Mapello, penultimo. Due turni sulla carta agevoli per cercare di allungare sulle dirette inseguitrici.