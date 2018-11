CASATENOVO – E’ un successo di prestigio quello colto dalla CasateseRogoredo sul Caprino nei quarti di finale della Coppa Italia d’Eccellenza. I biancorossi battono i bergamaschi con un 2-1 in rimonta e accedono alla semifinale della competizione nella quale affronteranno la Vimercatese Oreno, a sua volta vittoriosa 2-0 sul Casazza.

La sfida giocata sul sintetico di Rogoredo si mette subito in salita per i ragazzi allenati da mister Vianello. Al 12′ infatti gli ospiti si portano in vantaggio con la rete messa a segno da Cornago.

La CasateseRogoredo però non si scompone e inizia a maturare il suo consueto gioco. Talon arriva al tiro per due volte ma in entrambe le occasioni Gherardi risponde presente. Poi ci provano Gjonaj e Cazzaniga ma la mira di entrambi non è sufficientemente precisa.

Il muro eretto dal Caprino comunque cade al 38′ quando Avino non è impeccabile nel respingere un cross di Manta: sulla palla si avventa il classe 2000 Marinaci che riporta il match in equilibrio. A questo punto l’inerzia della gara passa completamente alla CasateseRogoredo che in due minuti completa la rimonta. Manta serve un altro cross dalla fascia destra, Talon colpisce di testa e insacca il gol del 2-1.

Nella ripresa il match prosegue sulla falsa riga del primo tempo. I padroni di casa continuano a tenere il pallino del gioco mentre gli ospiti faticano a trovare la reazione giusta per arrivare al pareggio.

Cannizzaro, subentrato a Trovato dalla panchina, sfiora il tris ma viene fermato dal palo. In pieno recupero invece la CasateseRogoredo rischia la clamorosa beffa quando un’inzuccata di Valle Vallomi si stampa sulla traversa. La fortuna però non volta le spalle ai biancorossi che possono dunque festeggiare il pass per la semifinale, che si giocherà il 21 novembre e il 5 dicembre in doppio turno di andata e ritorno.