CASATENOVO – NIBIONNO – Manca sempre meno all’esordio stagionale nel campionato di calcio d’Eccellenza lombarda (girone B) di Casateserogoredo e Nibionnoggiono.

Le due compagini, uniche lecchesi rimaste nel campionato dopo le retrocessioni dello scorso maggio di Brianza Cernusco Merate e Luciano Manara, si affacciano alla nuova stagione con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagoniste. Nel corso dell’estate entrambe le dirigenze hanno confermato le rispettive guide tecniche, che saranno dunque affidate ancora una volta ad Alessio Vianello per la società del patron Sassella e a Giuseppe Commisso per quella del presidente Panzeri.

La gara del debutto avverrà per entrambe le formazioni lontano dalle mura amiche: la Casateserogoredo parte al “Comunale” di Vimodrone, terreno di casa del Calvairate, mentre il Nibionnoggiono in terra cremonese contro l’Offanenghese.

Questo il pensiero sulla stagione ormai alle porte del neo Direttore Sportivo casatese Fabio Viganò: “La squadra rispetto alla scorsa stagione è cambiata molto, con l’età media che si è abbassata a 24 anni. Alla base del progetto vi è la conferma del mister, questa è la certezza da cui ripartiamo, consapevoli che su tutti i campi ci sarà da battagliare. Ragioniamo partita dopo partita con la speranza di poter rientrare tra le squadre destinate alla zona play off. Sicuramente il gruppo delle migliori si compone di almeno 6, 7 formazioni in grado di dire la loro contro chiunque”.

Parola anche a Commisso che, dopo l’ottimo secondo posto ottenuto nell’ultima annata, spera di poter rivivere una stagione di vertice: “La società ha deciso di rinnovarmi la fiducia, così come a tutto lo staff tecnico, mantenendo inoltre in organico buona parte dei ragazzi che componevano la precedente rosa. I nostri punti di partenza sono sicuramente la compattezza e la qualità del gruppo, l’obiettivo deve essere quello di un’ulteriore crescita che potrà avvenire solo prendendo piena consapevolezza dei nostri mezzi”.

Prima di rituffarsi nel campionato vi saranno però gli impegni in Coppa Italia di mercoledì sera (calcio d’inizio alle 20.30), quando sia ai biancorossi che ai verderossoblu basterà un pareggio per approdare agli ottavi di finale della competizione. La Casateserogoredo, dopo aver battuto 2 – 0 la Governolese, si gioca la qualificazione in casa del Legnano (3 – 3 contro la Governolese); il Nibionnoggiono, vittorioso 3 – 2 ai danni il Città di Vigevano, cerca gloria, sempre in trasferta, contro il Ghedi (1 – 1 contro il Città di Vigevano).

– CALENDARIO ECCELLENZA