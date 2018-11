LECCO – Altra giornata da tre punti per il NibionnOggiono e per la CasateseRogoredo. I ragazzi di Commisso hanno superato in casa la Pontelambrese per 2-0 mentre l’undici di Vianello ha espugnato il terreno di gioco del Sancolombano col risultato di 3-0. Domenica prossima le due corazzate si troveranno una contro l’altra sul sintetico di Rogoredo: una sfida dal valore specifico già notevole nonostante sia solo l’undicesima giornata d’andata.

Il NibionnOggiono dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 sblocca il risultato al 58′, quando Baldan anticipa tutti su una palla servita in mezzo all’area da Iori. Al 76′ i padroni di casa trovano anche il gol del raddoppio, con Chiara che va in rete dopo una respinta di Chiaverini su un suo stesso tiro scagliato da fuori area. La Pontelambrese fatica invece a rendersi veramente pericolosa dalle parti di Petrisor e il NibionnOggiono continua così a mantenere la testa della classifica a +2 sulla CasateseRogoredo.

I biancorossi hanno espugnato il campo del Sancolombano grazie alla marcatura su rigore di Talon alla mezz’ora e ai gol dei subentrati Manta e Campanella nella ripresa. Nello specifico Manta va a segno al 60′ con un colpo di testa su un calcio d’angolo di Trovato mentre Campanella cala il tris allo scadere su assist di Djibo.

Ora le due squadre si scontreranno nel big match del prossimo turno. La CasateseRogoredo è inoltre attesa dalla semifinale di Coppa Italia d’Eccellenza (fase regionale) che la vedrà opposta alla Vimercatese Oreno mercoledì 21 novembre e 5 dicembre.