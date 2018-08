LECCO – C’era anche l’offerta di Paolo Di Nunno, proprietario della Calcio Lecco, tra le dieci presentate per rilevare la Bari Calcio, acquistata da Aurelio De Laurentiis.

La società pugliese, fallita e pronta a ripartire dalla serie D (la stessa in cui gioca il Lecco, ndr), è del patron del Napoli da ieri, martedì, e come emerso nelle ultime ore, tra le diverse cordate che avevano mostrato interesse c’era anche quella capeggiata da Di Nunno.

L’affare del patron bluceleste è però sfumato. Al momento non è dato sapere il perchè di questa mossa, visto che il regolamento stabilisce chiaramente che non è possibile avere quote di maggioranza di due club nella stessa categoria.