LESMO – La CasateseRogoredo ha fatto l’impresa: i ragazzi di Vianello sono in finale di Coppa Italia d’Eccellenza (fase regionale). Dopo il 2-2 interno dell’andata i biancorossi hanno espugnato il terreno della Vimercatese Oreno con un 2-1 giunto all’ultimo respiro.

Serviva vincere per centrare la finale e così è stato. La partita del Comunale di Lesmo è stata un’autentica battaglia, risolta ad un passo dal triplice fischio dalla zampata vincente di Fall.

La partita è vivace fin dalle prime battute. Talon e compagni attaccano forte ma Citterio si dimostra sempre attento tra i pali. Dal canto suo la Vimercatese Oreno prova a pungere soprattutto in contropiede ma anche Brescello non è da meno del collega.

Nella ripresa il copione non varia molto e al 54′ i biancorossi vengono premiati. Talon serve Cazzaniga che sigla l’1-0: in questo momento la CasateseRogoredo sarebbe in finale. Passano però solamente cinque minuti e Sunday, già giustiziere all’andata con una doppietta, sigla il pareggio che ridarebbe l’atto conclusivo della competizione alla Vimercatese Oreno.

I casatesi non ci stanno e colpiscono in sequenza con Fall, Molteni e Manta, ma trovano sulla loro strada un sempre reattivo Citterio. L’estremo difensore non ha però ancora fatto i conti con Fall che all’89’ realizza il gol che libera la gioia dei biancorossi.

Biancorossi ora attesi dalla finalissima contro la nobile decaduta Varese, capace di imporsi in casa sulla Bedizzolese per 4-3 dopo l’1-0 esterno con cui aveva vinto all’andata.