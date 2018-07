LECCO – Si alza è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2018 – 2019 della Calcio Lecco del presidente Paolo Di Nunno che questa sera, domenica, si è presentata davanti ai suoi tifosi accorsi numerosi in piazza Garibaldi a Lecco.

Per l’occasione sono sfilati sul palco gli alfieri chiamati a tenere in alto i colori blucelesti nel prossimo campionato di Serie D guidati da mister Marco Gaburro.

Una grande festa voluta dalla società bluceleste alla quale non è ovviamente mancato l’onnipresente Angelo Battazza che ha chiesto a tutti un ringraziamento a Di Nunno. E il patron, dal canto suo, non ha perso l’occasione per dire ai tifosi che devono sì ringraziarlo.

“I tifosi dovrebbero ringraziare me, per aver investito in questa squadra e per aver speso i soldi nella posa dell’erba sintetica allo stadio Rigamonti Ceppi, uno stadio che così bello non si vedeva da 30 anni e che ora consentirà alla squadra di allenarsi senza dover girovagare su altri campi”.

Una piazza comunque festante quella di questa sera, con gli ultrà che hanno accompagnato la presentazione con cori e fumogeni.

La parola è quindi passata a mister Gaburro: “E’ una rosa completamente rinnovata, che ha il giusto mix tra vecchi e giovani”. Poi ha tenuto a precisare: “Non voglio fare proclami, prima bisogna lavorare, poi dimostrare di aver raggiunto certi risultati e se mai, parleremo alla fine”.

Mister Gaburro si è detto “onorato” di essere a Lecco: “Devo solo ringraziare la società per avermi dato questa possibilità. E’ una nuova sfida come del resto lo è ogni stagione. L’ho detto anche ai ragazzi, la voglia di fare non basta, serve anche il senso di responsabilità. Siamo a Lecco e per sapere dove si vuole andare bisogna prima capire dove si è. Benissimo l’entusiasmo che vedo e sento anche questa sera, ma non dobbiamo strafare. Dobbiamo prepararci gradatamente per affrontare al meglio la stagione”.

Entusiasmo che è piaciuto alll’assessore comunale Corrado Valsecchi: “”Questo è l’entusiasmo giusto – poi rivolgendosi ai tifosi della Curva Nord ha aggiunto – Abbiamo sposato il progetto del presidente Di Nunno che ha fatto un investimento importante. Come Amministrazione comunale, grazie all’impresa Rigamonti e al progetto che vede coinvolti i ragazzi dei centri di accoglienza, stiamo facendo un lavoro di riqualificazione degli spalti per consegnarvi uno stadio sistemato al meglio. L’importante adesso è che i risultati arrivino dal campo, questo è fondamentale anche per chi ha investito, ma sono sicuro che questo è l’anno buono per andare in Lega Pro”.

Quindi di nuovo parola al presidente Di Nunno: “Io credo in questo staff – ha dichiarato – Adesso tocca a coloro che ne fanno parte. C’è tutto per fare bene, non manca niente, manca solo la fortuna. Stasera abbiamo portato anche monsignore Franco Cecchin per vedere se con la sua presenza la fortuna starà dalla nostra parte e quando finiranno i lavori allo stadio proveremo anche a buttare il sale”.

Una presentazione ma anche una festa quella di stasera accompagnata dalla musica di Ermanno Corti e della Italia Rock Band e la partecipazione del gruppo di danza “The Chemical Flow” di Valley 69 by Emanuel Figuera, quindi spazio anche ad una performance artistica di Afran, alla presentazione delle nuove maglie e al main sponsor che sarà Cantine Pirovano.

La Rosa: Giulio Calloni, Riccardo Capogna, Davide Caraffa, Fabrizio Carboni, Gabriel Corna, Simone D’Anna, Gianluca Draghetti, Ilario Guadagnin, Tommaso Rella, Guille Pérez, Giancarlo Lisai, David Magonara, Mattia Poletto, Michele Silvestro, Andrea Malgrate, Gianmarco Meneghetti, Ivan Merli Sala, Massimiliano Mirabelli, Fabio Moleri, Giordan Pedrotti, Nicola Sedato, Michele Silvestro, Giacomo Biffi, Leonardo d’Angelo, Federico

Lo Staff: Paolo Di Nunno (Presidente), Gino Di Nunno (Vice Presidente), Angelo Maiolo (Direttore Generale), Marco Gaburro (Allenatore), Mauro Brambilla (Coordinatore Tecnico), Gianbattista Boffetti (Allenatore in seconda), Gabriele Ratti, Filippo Brambilla (Preparatore Atletico), Alessio Locatelli (Preparatore dei Portieri), Angelo Gandin (Massofisioterapista), Daniele Blaseotto (Medico 1^ Squadra), Donato Bonacina, Angelo Bonino (Magazzinieri), Angelo Selva (Responsabile Stadio), Roberto Perticone (Responsabile Marketing), Marco Mandia (Segreteria). Francesco Micheli (Commercialista), Francesco Todeschini (Addetto Stampa).