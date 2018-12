LECCO – E’ un pareggio che ha dell’incredibile quello colto dal Lecco al “Rigamonti – Ceppi” contro i genovesi del Ligorna. I blucelesti, sotto di due reti a tre minuti dal 90′, sono riusciti a strappare un pareggio preziosissimo grazie alle reti nel finale di Capogna e Segato.

L’avvio di gara è piuttosto lento con gli ospiti schierati sulla difensiva e col Lecco che non riesce a trovare gli spazi per pungere. La prima palla gol la costruisce il Ligorna, quando al 12′ Menegazzo fugge via sulla sinistra per poi servire Lala che calcia alto. Cinque minuti più tardi è Chiarabani ad impegnare Belladonna in un intervento in due tempi.

La pressione dei liguri continua e al 18′ si concretizza nel vantaggio di Brusacà, bravo ad insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo.

Dopo il gol subito i blucelesti appaiono frastornati e faticano a trovare la giusta reazione. L’unica vera palla gol è quella che costruisce Silvestro un attimo prima dell’intervallo, il quale dopo una serie di finte si libera del proprio diretto marcatore e serve D’Anna che però non riesce ad impattare di testa.

L’avvio della ripresa è vivace fin dalle prime battute. Spera si rende subito pericoloso con Magonara costretto ad un intervento in extremis per evitare il raddoppio ligure; sul fronte opposto Moleri sfiora il pareggio di testa al termine di una bella azione in velocità.

Al 54′ Gaburro si gioca la carta Dragoni per Pedrocchi ma al 59′ arriva la doccia fredda che gela le speranze di rimonta lariane: Valenti sigla il raddoppio con cui il Ligorna sembra mettere in ghiaccio il risultato.

Dopo il secondo gol dei liguri il Lecco fatica a imbastire azioni pericolose e di occasioni da rete dalle parti di Luppi non se ne registrano più fino all’84’, quando Merli Sala manca un clamoroso tap-in sotto porta. La partita però non è finita, perchè all’87’ il neoentrato Capogna la riapre deviando in rete un cross del neoacquisto Napoli.

A questo punto i blucelesti provano l’assolta all’arma bianca e al 90′ vengono premiati: Segato è il più lesto di tutti ad inserirsi su un colpo di testa di Dragoni e a deviare in gol per il 2-2. Nel recupero Malgrati fa addirittura correre un nuovo brivido a Luppi ma questa volta la palle si spegne sul fondo.