LECCO – La società Calcio Lecco 1912 ha comunica il programma estivo che darà il via alla stagione 2018/2019.

Dopo le visite mediche in programma sabato 21 luglio, grande festa in piazza Garibaldi domenica 22 luglio (ore 21) per la presentazione della squadra. Quindi gli atleti si sposteranno a Carenno, dove si svolgerà il ritiro estivo. Dal 7 agosto gli allenamenti si terranno presso il Centro Sportivo di Robbiate in attesa dell’ultimazione dei lavori al Rigamonti -Ceppi.

Ecco il programma delle amichevoli che, hanno ricordato dalla società, potrebbe subire variazioni. Sabato 28 luglio: amichevole A – B presso il Centro Sportivo Comunale di Carenno alle 17. Martedì 31 luglio: amichevole contro la Rappresentativa Della Valle presso il Centro Sportivo Comunale di Carenno alle 17. Domenica 5 agosto: amichevole contro Villa Valle presso il Centro Sportivo Comunale di Carenno alle 16.30. Giovedì 9 agosto: amichevole contro la Varesina presso il Centro Sportivo di Gavirate alle 16.30. Lunedì 13 agosto: amichevole contro l’Inveruno presso lo Stadio di via A. Manzoni 10 di Inveruno alle 16. Sabato 18 agosto: amichevole contro la Vimercatese Oreno presso il Centro Sportivo Comunale di Robbiate alle 16.30. Domenica 19 agosto: amichevole contro la Caronnese presso il Centro Sportivo in località Campiano Cortenova alle 10.30.