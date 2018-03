LECCO – La gara giocata al Rigamonti Ceppi tra Lecco e Levico Terme finisce 2-2. I blucelesti hanno condotto il gioco e avrebbero meritato una vittoria, ma la rete di Bertoldi al 90° condanna i blucelesti ad accontentarsi di un solo punto e a vedere i playoff allontanarsi ancora di più.

In occasione della gara mister Tacchinardi schiera il consueto 4-4-2 con Nava tra i pali, Merli Sala e Luoni centrali di difesa con Visconti e Mureno esterni. Il centrocampo è affidato a Roselli con Meyergue, Moleri e Bignotti, mentre la coppia di attacco è ancora formata da Cristofoli e Caraffa.

Nel primo tempo i primi a farsi vedere sono gli ospiti con Rinaldo che però solo di fronte a Nava manda la palla altissima sopra la traversa con un colpo di testa (6′). Il Lecco sfiora il vantaggio all’11’ con un buon tiro di Cristofoli che sfiora la traversa e un minuto più tardi i blucelesti vanno a segno con Caraffa che, servito da Bignotti, insacca alle spalle di Bastianello. Al 33′ Bastianello in tuffo respinge un buon tiro di Meyergue e al 41′ Meyergue si rende ancora protagonista sfiorando il raddoppio colpendo al volo su cross di Bignotti: la palla passa a filo del primo palo. Il primo tempo si conclude al 46′ con il Lecco che conduce per 1-0.

Nella ripresa al 2′ Castellan commette un fallo di mano in area, ma il direttore di gara non concede il rigore. Il Levico pareggia al 7′ con Pancheri che servito da Rinaldo sorprende Nava grazie a un errore della difesa bluceleste che lo lascia solo e libero di fronte alla porta, mentre il Lecco torna in vantaggio dieci minuti più tardi con Cristofoli che insacca di testa su assist di Mureno. Al 19′ la difesa bluceleste si fa scappare Fanelli che dalla sinistra colpisce il palo. Al 34′ viene ammonito Servergnini, il giocatore protesta e il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo: scatta il rosso e gli ospiti restano in dieci. Il Levico pareggia nuovamente al 45′: l’arbitro lascia correre due falli netti ai danni del Lecco e ne approfitta Bertoldi insaccando alle spalle di Nava.

I tre fischi finali arrivano al 49′ con il tabellone fermo sul 2-2, Lecco e Levico Terme si dividono un solo punto a testa.

