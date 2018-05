LECCO – Quest’estate torna il City Camp della Calcio Lecco! 4 location e 4 settimane per divertirsi in compagnia degli allenatori qualificati della Calcio Lecco 1912!

Un’esperienza unica per tutti i giovani e giovanissimi quella targata Calcio Lecco 1912 che anche quest’anno organizza quattro campi estivi settimanali di calcio per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nati dal 2004 al 2012, per un’estate all’insegna del calcio ma non solo.

Si comincia con la prima settimana, dall’11 al 15 giugno, sul mitico campo Rigamonti Ceppi di Lecco; quindi la seconda settimana dal 2 al 6 luglio si svolgerà sul campo di Sala al Barro, cosi come la terza settimana, quella dal 9 al 13 luglio, infine la quarta, dal 16 al 20 luglio, si svolgerà sia a Sala al Barro che ad Abbadia Lariana.

Le attività saranno coordinate da personale esperto, laureati in scienze motorie, abilitati Uafe C “istruttori giovani calciatori” e Uefa B “allenatori giovani dilettanti” e sarà sempre presente l’allenatore dei portieri. Si cureranno diversi aspetti: tecnica, tattica, attività coordinativa per i portieri e ovviamente tanto spazio all’aspetto ludico.

La giornata tipo comincerà alle 8 con l’accoglienza, quindi attività dalle 9 alle 12, alle 12.30 il pranzo e alle 13.30 lezione di inglese, per poi riprendere l’attività in campo dalle 15 alle 16.45. Alle 17.00 merenda con la giornata che terminerà alle 17.30.

Info, prezzi, promozioni ed iscrizioni:

Fb: Calcio Lecco City Camp 2018

campcalciolecco@gmail.com

3396089883 – 3341171845