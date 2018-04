LECCO – Al Rigamonti Ceppi il Lecco mette ko il Darfo Boario, dominando la gara ma sprecano qualche occasione; poi, le reti di Draghetti al 23′ e Cristofoli al 45′ consentono ai blucelesti di portare a casa i tre punti.

In occasione della gara mister Tacchinardi schiera il consueto 4-4-2 con Nava tra i pali, Luoni e Merli Sala centrali difensivi con agli esterni Visconti e Mureno. A centrocampo si sistemano Roselli e Moleri con Bignotti e Cavalli sulle fasce. La coppia d’attacco è formata da Cristofoli e Caraffa.

La prima parte della gara è perlopiù scialba con il Lecco a gestire il gioco senza rendersi troppo pericoloso, quando lo fa, all’8′ con Bignotti che riceve palla da Cristofoli, spreca malamente e nel contrasto con l’estremo difensore ospite il numero 10 di casa resta a terra dolorante ed è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Petrilli.

Al 14′ il Lecco guadagna una punizione dalla trequarti, sul pallone va Cavalli, palla in area ma Merli Sala ben posizionato non trova l’appuntamento con la sfera per un soffio.

Al 21′ Petrilli si rende pericoloso, ma il suo tiro finisce a fondo campo. Ci riprova quattro minuti dopo la dai 25 metri con la palla che sfiora la traversa. Al 44′ Lecco di nuovo in avanti e questa volta l’occasione è ghiotta: su calcio d’angolo battuto da Cavalli, Mureno riceve palla e, da posizione favorevole, spara alto sopra la traversa.

Primo tempo che si conclude sullo 0-0 dopo i 2′ di recupero.

La ripresa si apre con il Lecco di nuovo in avanti: corner di Cavalli e Cristofoli di testa impegna Rdifi bravo a bloccare a terra il pallone. All’8′ è sempre Cristofoli a impegnare l’estremo difensore ospite con un insidioso rasoterra dalla sinistra, ma il numero uno neroverde si fa trovare ancora pronto.

Al 12′ il Lecco getta alle ortiche in modo incredibile un’altra occasione: Cavalli sotto rete riceve palla da Cristofoli e la manda altissima sopra la traversa. Al 22′ Draghetti viene atterrato in area, dalla tribuna tutti concordano sul rigore netto, ma la direttrice di gara estrae il cartellino giallo e ammonisce il bluceleste per simulazione.

Al 23′ la svolta della gara, grazie a Draghetti bravo a sfruttare un assist di Visconti e a battere Rdifi. I blucelesti continuano a dominare il gioco e al 45′ chiudono definitivamente la pratica Darfo con il raddoppio di Cristofoli bravo a sfruttare da pochi passi un assist di Corteggiano.

I tre fischi finali arrivano al 49′ e al Rigamonti Ceppi si festeggia.

