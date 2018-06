LECCO – Dopo settimane di incertezze il Lecco ha trovato il suo allenatore: è il veronese classe ’73 Marco Gaburro, fresco di promozione con il Gozzano Calcio arrivato primo nel girone A.

Saltata la trattativa con Luciano De Paola, il presidente Paolo Di Nunno ha puntato in alto scegliendo un tecnico che conosce profondamente la serie D e che potrebbe aiutarlo a raggiungere il tanto desiderato obiettivo del ritorno tra i professionisti.

Ad annunciarlo è la società tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale:

“Calcio Lecco 1912 S.r.l. è lieta di annunciare Marco Gaburro come nuovo tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2018/19. Nato a Verona il 23 giugno del 1973 e cresciuto a Pescantina, Gaburro inizia ad allenare in provincia di Mantova la Poggese Calcio. Successivamente siede sulle panchine di Mezzocorona, Portogruaro, Trento, AlbinoLeffe U19, Aurora Seriate, Pontisola, Caronnese e infine Gozzano, con il quale conquista una storica promozione in Serie C, che per la prima volta in 94 anni permetterà al club piemontese di approdare nel mondo del calcio professionistico. A livello individuale vanta il record di essere stato il più giovane allenatore ad aver esordito su una panchina di C2 a soli 28 anni. In bocca al lupo Marco e benvenuto a Lecco!“.

Per quanto riguarda la rosa, invece, si preannunciano già importanti cambiamenti, anche se bisogna attendere che mister Gaburro inizi a metterci mano. Per il momento si sa che con tutta probabilità l’anno prossimo il bomber Cristian Bertani non indosserà più la maglia bluceleste e potrebbe accasarsi alla Pro Sesto, notizia che lascia un po’ di amarezza dato che nella scorsa stagione l’attaccante, nonostante un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo parecchie settimane, era riuscito a conquistare la stima dei tifosi con i suoi 14 gol in 22 presenze.

Dovrebbero essere in partenza anche Guido Corteggiano, Gioele Mureno e Fabio Cristofoli. Quest’ultimo potrebbe far ritorno all’Olginatese guidata da mister Alessio Delpiano.