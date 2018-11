DRONERO – Prosegue a ritmo serrato la marcia del Lecco in vetta al girone A di Serie D. I blucelesti espugnano anche il terreno di gioco del Pro Donero, imponendosi con una rete di Segato al 22′. La classifica vede sempre la formazione di Gaburro in vetta, a +2 sulla Sanremese e a +4 sul duo formato da Savona e Ligorna.

L’avvio di gara è subito frizzante: Sangare e Dutto si rendono subito pericolosi per i padroni di casa mentre è Capogna ad andare per primo al tiro per il Lecco. Al 12′ ci prova anche D’Anna con Rosano che non è impeccabile nella risposta; sulla ribattuta si avventa Capogna ma il guardalinee alza la bandierina.

Al 16′ è invece la Pro Dronero a sfiorare la rete, con Sall che col piattone al volo conclude a lato di poco. Passano poco più di cinque minuti e l’equlibrio si spezza. Segato su punizione inventa una splendida parabola che supera la barriera e si infila in fondo al sacco per la gioia dei molti tifosi blucelesti accorsi in terra cuneese. Un solo giro d’orologio più tardi D’Anna di testa sfiora il raddoppio.

I piemontesi rispondono con Sangare che, dopo aver saltato Corna e Segato, strozza troppo la conclusione. Prima dell’intervallo D’Anna ha di nuovo la palla buona per il raddoppio ma, una volta a tu per tu con Rosano, scivola al momento della conclusione.

Nella ripresa il Lecco non molla la presa e continua a macinare il proprio gioco. Al 53′ Capogna giganteggia con un’azione personale nella quale supera un paio di difensori avversari e, appena entrato in area, scarica un tiro potente che sibila a fil di palo.

Intorno al 65′ il Lecco inizia ad abbassare il proprio baricentro con i padroni di casa che provano a tenere alta la pressione sulla retroguardia bluceleste. I ragazzi di Gaburro gestiscono comunque bene gli attacchi della Pro Dronero, senza andare in particolare affanno. Anzi è Lisai che al 77′ sfiora il gol del raddoppio dopo uno splendido dribbling.

Gli ultimi minuti di gioco sono tutti di marca cuneese, con Sall che in pieno recupero sfiora il pareggio con un colpo di testa. Il Lecco però, anche con pò di fortuna, mantiene inviolata ancora una volta la propria porta e si conferma così in vetta in solitaria. Mercoledì i blucelesti torneranno di nuovo in campo, al “Rigamonti – Ceppi” contro il Calcio Chieri, per il decimo turno d’andata.