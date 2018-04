LECCO – Nella penultima giornata di campionato di Serie D, il Lecco batte la Romanese (ultima della classe) per 3-2, dopo una rimonta d’orgoglio. I blucelesti, sotto di due reti, riescono a rimontare e trovare la vittoria all’ ’89 con il gol di Scaglione. Tre punti che non sono più utili per la corsa ai playoff, ormai troppo lontani, ma quella di oggi è una vittoria ottenuta col cuore e apprezzata dal pubblico di casa.

Contro la Romanese mister Tacchinardi sceglie di schierare un 4-4-2 con Guagnetti tra i pali, Merli Sala e Luoni centrali di difesa con agli esterni Visconti e Mureno. A centrocampo si sistemano Petrilli, Moleri, Cavalli e Caraffa, mentre la coppia d’attacco è formata da Rabbeni e Draghetti (Cristofoli e Bertani scontano una giornata di squalifica, il primo per l’esplulsione della scorsa domenica e il secondo per somma di ammonizioni).

I primi a rendersi protagonisti, però, sono gli ospiti che al 6′ segnano la prima rete con Nichi che, servito da Franzoni, insacca alle spalle di Guagneti. La Romanese raddoppia al 14′ con Vitari bravo a recuperare una palla persa da Cavalli. La reazione da parte dei blucelesti tarda ad arrivare ma al 29′ il Lecco guadagna una punizione, Cavalli scodella in area e Luoni buca la rete con un colpo di testa. Primo tempo che finisce con il Lecco sotto di una rete.

Nel secondo tempo la prima azione degna di nota giunge al 18′ con il Lecco che spreca l’occasione del pareggio con Draghetti che, a porta vuota, colpisce il palo. Al 29′ mister Tacchinardi viene espulso dalla panchina per proteste e lascia il campo tra gli applausi dei suoi tifosi. I blucelesti vanno di nuovo vicino al pareggio con Draghetti che su cross di Mureno colpisce la palla di testa e la manda di poco sopra la traversa (32′). Al 34′ Mureno viene atterrato in area e il direttore di gara assegna un rigore a favore del Lecco: dagli undici metri si presenta Rabbeni che firma il pareggio. Gli avversari rispondono al 42′ con Forlani che impegna Guagnetti con un tiro dalla distanza, ma l’estremo difensore salva in corner. Al 44′ la svolta: Scaglione si inserisce in area dalla sinistra e trafigge l’estremo difensore ospite: Lecco in vantaggio dopo una grande rimonta. I tre fischi finali arrivano al 50′ e al Rigamonti Ceppi si festeggia la vittoria.

