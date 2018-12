OLGINATE – Piove sul bagnato in casa Olginatese dove arriva una pesantissima sconfitta per 3-0 nello scontro salvezza contro il Villafranca Veronese. La formazione di Boldini, unica del girone ancora a secco di vittorie, resta ferma sul fondo della classifica con solamente due punti. La zona play out dista ben otto lunghezze e il campionato appare già segnato con parecchi mesi d’anticipo.

Per quanto concerne la cronaca della gara questa vede il Villafranca portarsi subito in vantaggio. Bertoli controlla alla grande una palla alta per poi girarsi di prima intenzione e trovare la rete sul primo palo. L’Olginatese subisce il contraccolpo a livello psicologico con la manovra che fatica a decollare e con il portiere ospite praticamente mai impegnato.

La ripresa si apre con il raddoppio del Villafranca. Pape svetta più alto di tutti da angolo e realizza il raddoppio. Il neoacquisto Bignotti avrebbe poi in mischia la palla giusta per accorciare le distanza ma la sua conclusione attraversa tutto lo specchio della porta. N’Guessan ci prova invece con una bella girata ma l’estremo veronese è attento. A tempo scaduto arriva invece il tris del Villafranca al termine di una splendida azione personale di Bertoli.