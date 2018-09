LECCO – Si prospetta una stagione dalle forti tinte lecchesi per il girone B del campionato di Promozione. Ben cinque delle sedici squadre che domenica si presenteranno ai nastri di partenza appartengono infatti alla nostra provincia.

Tra queste la neopromossa Aurora Olgiate, che sale dal campionato di 1^ Categoria con l’obiettivo primario di ottenere una salvezza il quanto più possibile tranquilla, la Brianza Cernusco Merate e la Luciano Manara, entrambe chiamate a riscattare l’ultima annata culminata con la retrocessione diretta dall’Eccellenza, oltre al Barzago e alla ColicoDerviese che già lo scorso anno militavano in Promozione. Ovviamente solo il campo sarà in grado di dimostrare il potenziale delle rose allestite nel corso del mercato ma un fattore accomuna senz’altro le cinque squadre: il fatto di aver rivoluzionato gli organici durante l’estate.

L’Aurora presenta una dozzina di nuovi acquisti, motivo per cui il primo passo in casa giallorossa sarà trovare l’amalgama giusta per iniziare ad ingranare le marce il prima possibile. “Le scelte della società hanno portato ad un processo di rinnovamento e svecchiamento. Ci affacciamo al campionato da neopromossi, consci che ci troveremo opposti a formazioni ben attrezzate per la categoria. Quello che chiedo a tutto il gruppo è la volontà di mettersi a disposizione. Solo con una mentalità votata al sacrificio potremo toglierci delle soddisfazioni” questo il commento del tecnico olgiatese Marco Ravasi.

Discorso analogo in casa Barzago e ColicoDerviese, dove pochi sono i volti noti rimasti in rosa e molte le novità. Per i lariani cambia anche la guida tecnica che è stata affidata a Massimo Cavalli mentre i brianzoli in panchina hanno confermato Claudio Abaterusso. “La salvezza da raggiungere il prima possibile resta la base da cui ripartire, teniamo ben a mente però anche l’ottimo cammino dell’ultimo campionato sperando di ripeterlo e magari migliorarlo. Confido molto nello staff tecnico che è composto da elementi di assoluto valore, oltre che nei tanti nuovi ragazzi che con entusiasmo hanno scelto il nostro progetto” il commento del direttore sportivo barzaghese Massimiliano Colombo.

Ha parlato invece di anno zero il presidente della ColicoDerviese Giorgio Mauri, il quale si augura una stagione più regolare rispetto a quella conclusa. “Abbiamo cambiato l’allenatore per cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente. Puntiamo a vivere una stagione tranquilla ma non possiamo comunque nasconderci, dato che la squadra è formata da ragazzi che han sempre giocato in Promozione se non in campionati maggiori. Siamo convinti di poter ambire ai primi cinque posti”.

Discorso a parte poi per Brianza Cernusco Merate e Luciano Manara, che sicuramente cercheranno un’immediata risalita in Eccellenza affidando le loro speranze ai propri nuovi allenatori Massimo Mapelli e Fabio Corti. “Non è mai facile ricominciare dopo una retrocessione, abbiamo allestito una squadra già competitiva ma, al tempo stesso, di prospettiva e con margini di crescita. Mapelli è un tecnico perfetto per il lavoro coi giovani, lo conosciamo bene e per questo l’abbiamo voluto fortemente” le parole del direttore sportivo Giuseppe Rota.

Molto simile la situazione a Barzanò dove a parlare è il presidente dei bersaglieri Elio Riva: “A livello tecnico abbiamo cambiato tutto, dando piena fiducia al mister nell’allestimento della rosa. Facciamo ancora una volta affidamento ai ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile, cui si affiancano però anche elementi più navigati. Credo che a livello societario sia stato fatto il possibile ma vedo anche tante altre formazioni che, almeno sulla carta, hanno allestito rose di tutto rispetto”.

Ora parola al campo con le sfide della prima giornata: Barzago – Menaggio; Brianza Cernusco Merate – Speranza Agrate; Di Po Vimercatese – ColicoDerviese; Luciano Manara – Vis Nova Giussano; Vibe Ronchese – Aurora Olgiate.

