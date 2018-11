LECCO – Grande domenica per la ColicoDerviese che col risultato di 4-2 riesce ad espugnare il campo della capolista Vis Nova Giussano, condannandola al primo ko stagionale. Vince anche il Barzago, bravo a superare per 2-1 il Biassono in pieno recupero. Va alla Luciano Manara, che passa 2-1, il derby brianzolo giocato in casa dell’Aurora Olgiate. Solo un pareggio per 2-2 per la Brianza Cernusco Merate sul campo della Di Po Vimercatese ultima della classe.

Grazie ad una prova di grande carattere la ColicoDerviese espugna il terreno di gioco della Vis Nova Giussano. Assoluto protagonista di giornata è Mattaboni che porta in vantaggio i suoi al 17′ e realizza poi all’85’ il gol del 3-2. Nel mezzo il raddoppio lariano arrivato in avvio di ripresa per via di un autogol di Molteni e la doppietta di Brighenti che ristabilisce momentaneamente la parità. In pieno recupero il gol del 4-2 realizzato da Pasquinelli.

L’undici di Cavalli è ora secondo in classifica con due punti di ritardo proprio dalla Vis Nova ma con una gara in meno all’attivo. Mercoledì 14 novembre verrà recuperata la sfida non disputata contro la Luciano Manara.

Seconda piazza che è occupata anche dal Barzago, a quota 18 punti proprio come la ColicoDerviese, che oggi ha superato in casa il Biassono grazie ad una doppietta di Gizdov arrivata tra l’85’ e il terzo minuto di recupero.

Tre punti anche per la Luciano Manara che, grazie alle segnature di Stefanoni nel primo tempo e di Colombo nella ripresa, supera in trasferta l’Aurora Olgiate cui non basta il momentaneo pareggio di Sala.

Non può infine essere soddisfatta del pareggio sul campo della Di Po Vimercatese (prima di oggi ancora senza punti) la Brianza Cernusco Merate che va due volte in vantaggio con Rascaroli e Sagno ma per due volte si fa raggiungere dai padroni di casa.