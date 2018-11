LECCO – Il Barzago fa suo il derby brianzolo contro la Luciano Manara con un gol al 90′. Pareggi senza reti sia per la ColicoDerviese che per la Brianza Cernusco Merate, impegnate rispettivamente sui campi di Casati Arcore e Lissone. Cade l’Aurora Olgiate, battuta 3-2 dall’Alta Brianza Tavernerio.

Il Barzago si aggiudica il derby giocato contro la Luciano Manara grazie ad un gol di Pozzi al fotofinish. I gialloblù salgono in seconda posizione a quota 21, a cinque lunghezze dalla capolista Vis Nova Giussano, vittoriosa per 2-0 sulla Concorezzese. I bersaglieri si fermano invece dopo quattro vittorie consecutive ma restano comunque vicini alla zona play off.

In seconda piazza col Barzago si trova anche l’Alta Brianza Tavernerio che ha superato per 3-2 l’Aurora Olgiate, cui non sono bastate le reti di Bonalume e Ramadan. I giallorossi si trovano ora al quarto posto con 19 punti, due in meno del duo formato appunto da Barzago e Alta Brianza.

Gli stessi punti dell’Aurora Olgiate li ha anche la ColicoDerviese, che però ha rallentato il proprio ritmo dopo la vittoria in casa della capolista Vis Nova Giussano di due domeniche fa, realizzando un solo punto negli ultimi tre turni giocati. Punto che è frutto dello 0-0 maturato sul terreno di gioco del Casati Arcore.

E’ un pareggio a reti bianche anche quello colto dalla Brianza Cernusco Merate a Lissone. I gialloblù restano a centro classifica con 14 punti e un vantaggio di tre lunghezze sulla zona play out.