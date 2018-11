COLICO – Torna a vincere l’Aurora Olgiate e lo fa imponendosi per 3-2 sul difficile campo della ColicoDerviese. I brianzoli condannano i lariani alla prima sconfitta stagionale e li sopravanzano inoltre al secondo posto in classifica. Vincono anche la Luciano Manara e la Brianza Cernusco Merate che battono rispettivamente l’Alta Brianza Tavernerio per 2-0 e il Menaggio per 3-1. Niente da fare invece per il Barzago superato dal Basiano Masate in trasferta col risultato di 2-0.

Il derby interprovinciale tra ColicoDerviese e Aurora Olgiate si sblocca alla mezz’ora, grazie a Biffi che porta in vantaggio gli ospiti con un colpo di testa a seguito di un calcio di punizione. Poco prima dell’intervallo è Mattaboni a ristabilire l’equilibrio, col primo tempo che si chiude dunque sull’1-1. Al 75′ l’Aurora rimette la testa avanti, andando a segno ancora con Biffi. Nella circostanza i padroni di casa protestano a lungo per una posizione di fuorigioco non ravvisata dalla terna arbitrale. All’80 è ancora Biffi ad essere protagonista col suo tiro che incrocia la gamba di Scotti e viene deviato imparabilmente alle spalle di Corbetta. Poco prima del 90′ l’autogol di Abrour riapre il match ma la ColicoDerviese non riesce nell’impresa di strappare il pareggio.

I lariani torneranno di nuovo in campo mercoledì pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) contro un’altra lecchese, la Luciano Manara, nel recupero valido per l’ottava giornata d’andata. Con un successo la ColicoDerviese supererebbe l’Aurora Olgiate e tornerebbe di nuovo seconda. Non sarò però un compito facile perchè la Manara sta vivendo un buon momento, confermato dal terzo successo consecutivo ottenuto in casa sull’Alta Brianza Tavernerio. A Barzanò decide una doppietta di Donnarumma nella prima frazione di gara.

Tre punti anche per la Brianza Cernusco Merate, brava ad imporsi sul Menaggio con una dopietta di Catalano e con la rete di Lombardi. Momentaneo 2-1 comasco a firma di Aletti su rigore.

Domenica amara infine per il Barzago superato dal Basiano Masate, in gol con una rete per tempo con Marinoni e Gennarelli.