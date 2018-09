LECCO – Bilancio negativo per le lecchesi impegnate nel girone B di Promozione. Vince solo la neopromossa Aurora Olgiate, capace di imporsi per 1-2 sul campo della Concorezzese. La ColicoDerviese, seconda in classifica alle spalle della Vis Nova Giussano, pareggia 1-1 in casa contro il Biassono. Vanno poi tutte al tappeto Barzago, Brianza Cernusco Merate e Luciano Manara.

Grande prestazione per l’Aurora Olgiate che in trasferta a Concorezzo ottiene la seconda vittoria consecutiva e il terzo risultato utile su quattro partite finora disputate. A decidere la gara sono le reti di Sare al 10′ e di Raba al 61′. Al 70′ Calloni riapre la gara ma i giallorossi di Ravasi resistono e strappano tre punti importanti per il morale e la classifica.

Si ferma sul pareggio la vicecapolista ColicoDerviese nel match interno d’alta classifica che l’ha vista opposta al Biassono. Al vantaggio brianzolo di De Bonis al 66′ i lariani rispondono con Pasquinelli all’81’. I ragazzi di Cavalli sono ora secondi a due lunghezze dalla capolista Vis Nova.

Vis Nova che ha affossato col risultato di 3-1 il Barzago. La doppietta di Caruso e il rigore trasformato da Serio condannano i gialloblù, ai quali serve a poco il gol nel finale di Bertelè. Sconfitta amara anche per la Luciano Manara, superata in rimonta per 2-1 dalla Speranza Agrate. I bersaglieri passano nel primo tempo con Marano ma vengono rimontati nella ripresa da due gol di Pettenati. Infine cade anche la Brianza Cernusco Merata battuta 0-1 dal Basiano, in gol al 54′ con Marinoni su rigore.