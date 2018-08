LECCO – E’ stata respinta la domanda di ripescaggio in serie C del Como 1907.

La notizia, dopo una lunga attesa, è giunta pochi minuti fa. La Federazione ha invece dato il via libera all’Ac Prato, mentre ha respinto le richieste di Cavese e Imolese.

E’ probabile il ricorso della società comasca che impugnerà il provvedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, mentre sulla sponda lecchese del lago si sente già profumo di derby. Qualora il Como restasse in serie D, infatti, si fa concreta l’ipotesi che possa finire nello stesso girone della Calcio Lecco.

In teoria l’8 e il 9 agosto dovrebbe essere annunciata la composizione dei gironi di serie D, termine che potrebbe slittare di qualche giorno a causa di alcuni problemi nella formazione dei gironi di serie C dove non si sanno ancora le squadre ripescate. Tra l’altro, per quanto riguarda la serie D, il termine per l’iscrizione delle squadre al campionato è fissato per il 6 agosto.

E’ ancora presto per dirlo, ma i tifosi blucelesti fremono per un derby che in campionato manca dal lontano 2010, quando il Lecco fu sconfitto per 2-0 allo stadio Sinigaglia. Mentre le due squadre si affrontarono di nuovo nel 2011 in Coppa Italia e quella volta fu il Lecco a vincere per 4-3 con gol di Fabbro a tempo scaduto.