LECCO – La rosa della Calcio Lecco inizia a comporsi. Dopo l’ufficializzazione dell’allenatore Marco Gaburro e del difensore centrale Andrea Malgrati, la società bluceleste annuncia di aver trovato l’accordo con l’attaccante Riccardo Capogna.

Capogna, classe ’88, ha già vestito la maglia del Lecco nel biennio 2013/2015 chiuso con 64 presenze e 27 gol. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti del Gozzano portando la squadra alla vittoria del campionato e quindi alla promozione in serie C. Corteggiato da diverse squadre, comprese alcune che militano tra i professionisti, Capogna ha scelto di restare in serie D e tornare a Lecco.

“Ho preferito tornare a Lecco – spiega l’attaccante nel comunicato ufficiale diramato dalla società – perché rifiutare un’offerta da una società come questa è da folli, di piazze così ce ne sono poche in giro. Quando sono andato via mi ero ripromesso di tornare per vincere con questi colori. Conosco bene mister Gaburro e non potevo dire di no, anche perché poi Lecco è come se fosse una seconda città per me e la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

Capogna infine saluta i tifosi e fa un’importante promessa: “Saluto tutti i tifosi del Lecco che sono sempre presenti e calorosi. La cosa che posso dire è che onoreremo la maglia per tentare di vincere, perché non possiamo nasconderci: dobbiamo riportare il Lecco dove merita“.

L’attesa ora è per le prossime mosse di mercato che, visti i primi acquisti, fanno ben sperare.