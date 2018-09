LECCO – Campionato di calcio ormai alle porte anche per le squadre lecchesi di 1^, 2^ e 3^ Categoria.

Le formazioni della nostra provincia di 1^ Categoria sono tutte inserite nel girone C. La gara del debutto di domenica vedrà esordire in casa sia il Costamasnaga che l’Arcadia Dolzago, compagini destinate a dire la loro in ottica promozione. I grigiorossi, retrocessi dal campionato di Promozione ripartono sfidando il Veduggio; i biancoazzurri dal canto loro se la vedranno contro la neopromossa Ars Rovagnate, in uno dei tanti incroci tra lecchesi che proporrà la stagione. Esordio interno anche per il Calolziocorte che riceve la Giovanile Canzese. Il Missaglia Maresso e l’Olimpiagrenta faranno invece visita rispettivamente all’Olympic Morbegno e all’Albiatese.

Nel girone L di 2^ Categoria tante le sfide interessanti, su tutte il match di Civate che opporrà i padroni di casa al Mandello. Biancoverdi e arancioblu, dopo essere retrocesse entrambe a maggio dalla 1^ Categoria, si ritrovano di nuovo una contro l’altra. La prima giornata mette poi subito di fronte le quattro squadre che nella scorsa stagione hanno raggiunto le fasi play off: a Calolziocorte si gioca la sfida tra il Foppenico e il Lomagna, ai piedi del Barro quella tra il Galbiate e la Zanetti. In Valsassina il Cortenova riceve il Victoria mentre le neopromosse Real Robbiate e Montevecchia fanno il loro esordio in casa, dove ospitano Lecco Alta e Valmadrera. A chiudere il quadro le sfide tra la Polisportiva 2001 e il Verderio e tra la Polisportiva 2B e il Vercurago.

Inizia sempre domenica anche il campionato di 3^ Categoria, dove come ogni anno si prospettano grandi sorprese. Tra le new entry vi è da registrare l’iscrizione dell’Oratorio Oggiono, per la città di Lecco occhi puntati sulle prestazioni di Rovinata e Aurora San Francesco.

CALENDATI

– PRIMA-CATEGORIA

– SECONDA CATEGORIA

– TERZA CATEGORIA