LECCO – Tutto come nelle precedenti prove, anche nella terza giornata del campionato provinciale Csi di atletica il Gs Virtus Calco si conferma imbattibile e con 27822 punti spegne le velleità delle avversarie. L’unica a tener testa sembra essere la Pol Bellano con 22914 punti, anche se ormai i giochi sembrano fatti e, salvo clamorose sorprese, anche in questa edizione il titolo di campione provinciale finirà nella bacheca della formazione brianzola per la 9^ volta consecutiva.

A Lecco dopo le prime due formazioni, ritorna sul podio virtuale il Team Pasturo con 16178 punti e precede la Pol Bernate a 12478 e l’Atl Erba a 9889, per la conquista del trofeo si prenderanno in considerazione i punti dati in base alla classifica di ogni giornata che prevedono 30 alla prima, 27 alla seconda, 24 alla terza e poi a scalare di 2 per tutte le altre che seguono, dopo le tre giornate e a una sola conclusiva (Lecco 2 settembre), la Virtus Calco guida a punteggio pieno con 90 punti, seguita dalla Pol Bellano con 81, una coppia al terzo posto con 66 punti formata dal Team Pasturo e dalla Pol Oratorio Bernate a giocarsi il podio nella giornata conclusiva, a 60 punti l’Atl Erba.

Individualmente nella terza giornata i punteggi migliori sono stati quelli di: Giuseppe Piva nei 200 Veterani con 856 punti e quello di Giorgia Ripamonti nei 60m Ragazze con 828, unici due risultati sopra la soglia degli 800 punti,.

Di seguito i vincitori delle singole gare: 60m-Ragazze: Giorgia Ripamonti 8”0 (Calco). Ragazzi: Massimo Calloni 8”3 (Bernate). 80-Cadette: Lara Oricchio 10”6 Erba. Cadetti: Marco Nogara 9”8 (Bellano). 800-Allieve: Clara Spano 2’44”8 (Cortenova). Allievi: Gabriele Alghieri 2’17”8 (Pasturo). Juniores: Floriana Butti 2’30”3 (Pasturo). Juniores: Giovanni Dedivittis 2’13”0 (Pasturo). Seniores: Paola Ravasi 2’56”0 (Calco). Seniores: Marco Melesi 2’4”1 (Cortenova). Amatori A: Rossana Gilardi 2’42”3 (Pasturo). Amatori A: Ernesto Paolo Ratti 2’23”6 (Rogeno). Amatori B: Angela Mastalli 2’54”4 (Bellano). Amatori B: Giancarlo Corti 2’27”4 (Castello Brianza). Veterane: Nadia Bolis 3’07”1 (Orat 2B). Veterani: Tiziano Fontana 2’51”4 (Pasturo). Lungo-Esordienti: Elisa Dozio 3,75m (Calco). Ragazze: Anna Pancera 3,99m (Erba). Amatori A: Mirko Carozzi 5,09m (Orat 2B). Amatori B: Carlo Bonini 4,07m (Bernate). Alto-Esordienti: Nikola Maticic 1,25m (Valvarrone). Ragazzi: Massimo Calloni 1,40m (Bernate). Peso-Cuccioli: Alice Castelnuovo 9,20m (Pol 2001). Giovanni Dozio 9.19m (Orat 2B). Allievi: Giacomo Maggioni 9,84m (Calco). Juniores: Pietro Piva 9,06m (Bellano). Seniores: Alberto Ciceri 10,79m (Erba). Veterani: Giuseppe Piva 1,76m (Bellano). 200m-Allieve: Anna Bucino 32”7 (Bernate). Allievi: Giacomo Maggioni 24”7 (Calco). Juniores: Anita Giudici 27”9 (Calco). Juniores: Pietro Piva 23”2 (Bellano). Seniores: Eliana Rini 30”5 (Erba). Seniores: Mattia Vitali 23”6 (Bellano). Amatori A: Mirko Carozzi 25”3 (Orat 2B). Amatori B: Gennaro Selvaggio 29”8 (Bernate) Veterane: Piera Balbiani 38”7 (Bellano). Veterani: Giuseppe Piva 27”1 (Bellano). 600m-Cadette: Marta Ladiga 1’46”4 (Calco). Cadetti: Giovanni Artusi 1’34”8 (Cortenova). 50m-Cuccioli: Beatrice Ferin 8”2 (Orat. 2b). Cuccioli: Davide Grieco 8”3 (Derviese). Esordienti: Elisa Dozio 8”0 (Calco). Esordienti: Nikola Maticic 7”6 (Valvarrone). Disco-Cadette: Federica Dozio 26,74m (Calco). Cadetti: Simone Buzzella 28,8m Derviese). Allieve: Vittoria iva 18,19m (Bellano). Juniores : Federica Citterio 19,48 (Erba). Seniores: Valeria Nogara 20,85m (Bellano). Amatori B : Angela Mastalli 20,68m (Bellano). Veterane: Piera Balbiani 20,69m (Bellano).