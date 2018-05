MARIANO COMENSE – Buona la prima per gli Allievi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni impegnati a Mariano Comense dove si è svolto il recupero di due gare rinviate per maltempo e disputatesi regolarmente due giorni dopo.

Anche per i gialloblu, come per le compagne di squadra, al termine della prima fase arriva il 2° posto nella classifica regionale con 12544 punti, preceduti dalla sola Cento Torri Pavia che ne ha totalizzati 12704, ma quel che più conta è l’attuale 7° posto nazionale che se confermato dopo la seconda fase darebbe anche ai maschi la possibilità di partecipare alla finale a dodici che assegnerà lo scudetto tricolore.

Attualmente il miglior punteggio nazionale è stato ottenuto dall’Atl. Rieti Andrea Milardi con 13414 punti seguita da Atl. Vicentina a 13104, Toscana Atl. Futura 12975, Cento Torri Pavia 12704, FF GG G. Simoni 12596, Cus Parma 12579 e Atl Lecco Colombo Costruzioni 12544.

Individualmente sei volte sul podio i nostri con la ciliegina sulla torta della bellissima vittoria nel salto in alto a 1,97m (824 punti) di Mory Diop, al secondo posto concludono Mattia Papini sugli 800m con 1’58”47 (712 punti), per lui anche il 3° posto sui 400m in 50”25 (792 punti), Marco Aondio sui 3000m con 9’11”47 (663 punti), per lui anche il bronzo dei 1500m corsi in 4’13”31 (659 punti) e Luca Sesti nel salto triplo con 12,82m (649 punti).

Di seguito i risultati di tutti i lecchesi. 100m: 16° Lorenzo Amati 11”68, 21° Michele Magni 11”72, 42° Alessandro Ferrario 12”08 (Merate Atl Promoline), 60° Luca Colombo 12”40, 68° Nicolò Moretto 12”55, 69° Nicolas Tentorio 12”58. 200m: 12° Abenezer Mandelli 23”60, 24° Lorenzo Amati 24”21, 31° Michele Magni 24”32, 38° Ruggero Scaccabarozzi 24”64, 43° Marco Saponara 25”12, 43° Andrea Missaglia 25”12, 51° Luca Colombo 25”82. 400m: 6° Abenezer Mandelli 51”29, 34° Matteo Pozzi 55”35, 39° Massimo Mandelli 56”51 (Atl Merate Promoline), 42° Rachid Abdul Nonni 57”17 (Lib Cernuschese). 800m: 16° Andrea Panzeri 2’06”68 (Merate Atl Promoline), 19° Matteo Pozzi 2’07”30. 1500m: 10° Giovanni Di Dio 4’18”35 (Virtus Calco), 14° Christian Polizzi 4’25”60 (Merate Atl Promoline), 19° Andrea Bonfanti 4’33”07 (Merate Atl Promoline), 32° Jacopo Reali 4’42”81 (Merate Atl Promoline), 45° Alessandro Limonta 5’09”37. 3000m: 15° Fabrizio Balzarotti 9’54”77. 110hs: 4° Junior Diseysson Goho 14”98, 5° Alessandro Rota 15”50. 400hs: 14° Lorenzo Gilardoni 1’01”02. Alto: 9° Soueido Sinka 1,76m. Lungo: 9° Luca Sesti 6,12m; 21°Luca Ponzini 5,65m. Triplo: 7° Andrea Tedoldi 12,21m. Peso: 17° Junior Diseysson Goho 9,83m. Disco: 11° Devis Luca Pozzi 33,43m. Giavellotto: 13° Lorenzo Gilardoni 38,48; 14° Massimo Mandelli 37,33m (Merate Atl Promoline), 16° Andrea Tedoldi 36,91m; 17° Devis Luca Pozzi 35,83m. 5000m marcia: 6° Luca Ghislandi 27’33”98. 4x100m: 6° Ruggero Scaccabarozzi, Michele Magni, Luca Sesti, Lorenzo Amati 44”72. 4x400m: 6° Abenezer Mandelli, Matto Pozzi, Alessandro Rota, Mattia Papini 3’36”60.